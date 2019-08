Juegos Parapanamericanos 2019: José Luis Casas va por el oro

Por Jesús Yupanqui

Hay lazos inquebrantables, promesas que perduran en el tiempo y sentimientos que se vuelven eternos. Desde niño, José Luis Casas se comprometió a defender los colores del Perú. Pasara lo que pasara, él siempre estaría dispuesto a luchar por su país. Es bisnieto de Pedro José Carrión Serpa, un héroe de la patria que peleó en la Guerra del Pacífico al lado de Andrés Avelino Cáceres. Y como su bisabuelo, quiere escribir su propia historia.

Con el paso de los años, José Luis ingresó a la vida militar. Tenía como objetivo obtener el rango de general. Por eso trabajaba sin cesar, siempre obedeciendo las órdenes de sus superiores, dando una mano a sus compañeros en los momentos críticos y aceptando las misiones peligrosas. Pero la vida está llena de problemas y un héroe es aquel que no se rinde ante ellas.

Las agujas del reloj marcaban las 3 de la tarde. El calendario señalaba el año 2012 y la patrulla de comandos Lince estaba ingresando al valle de los ríos Apurímac y Ene (VRAE). José Luis era el jefe y tenía la obligación de rescatar a los 36 trabajadores de Camisea que fueron secuestrados por los terroristas. El silencio de la zona se vio interrumpida por un estruendo que hizo volar a los militares, quienes habían caído en la trampa, pisaron una mina artesanal y todo se volvió cuesta abajo.

PUEDES VER Parapanamericanos 2019: Efraín Sotacuro se queda con medalla de bronce tras reclamo de Brasil

José Luis perdió parte de la pierna izquierda, viajó a Estados Unidos para someterse a 15 operaciones, estuvo viviendo dos años en aquel país, donde descubrió un nuevo estilo de vida. Su pronóstico no era alentador, pero como un buen soldado decidió ir hacia adelante, luchar hasta el final.

A vista que no tenía buenos resultados, decidió amputarse la pierna izquierda, sin saber que estaba escribiendo un nuevo capítulo en su historia con el Perú. “En el años 2015 me animé a incursionar en el paratletismo porque quería seguir en la institución. Pero, lamentablemente, no pude por el tema de discapacidad. Tras realizar mis terapias en el Hospital Militar, me invitan a la escuela Militar de Chorrillos a practicar atletismo. Primero hicimos pruebas de pista, de velocidad. Fue así como inicié esta nueva aventura”, indicó el mayor en retiro del Ejército Peruano.

Luz de esperanza

José Luis encontró en el atletismo un nuevo estilo de vida, una manera de reconectarse con una sociedad que lo aisló sin razón alguna. “Lima es una ciudad que no es amigable para las personas con discapacidad, por eso no vemos a muchas personas con discapacidad en las calles, porque no hay como salir. Somos muy pocas lo que quizás tenemos la bendición de Dios de poder manejar un vehículo o poder movilizarnos. Nuestra ciudad no ha pensado en los más de 3 millones de personas con discapacidad que existen en el país”.

Por esa razón decidió crear Sin Límites, una organización que ayuda a las personas con discapacidad a incursionar en el deporte y poder demostrar al mundo que no hay barreras que no se puedan superar. ”El deporte es un derecho universal, el deporte no discrimina y mediante él podemos cambiar la vida de muchas personas. Los Juegos Parapanamericanos serán la excusa perfecta para que la sociedad cambie la forma de vernos”, indicó José Luis, quien espera poder generar un cambio.

“Yo creo que con una educación más inclusiva se puede mejorar muchísimo en el país. En el Ministerio de Educación tiene que haber una política de inclusión y de sensibilización hacia las personas con discapacidad. Estamos hablando del 10% de la población, es decir, de cada diez peruanos uno tiene discapacidad”.

Hoy compite en los 100 metros planos en el Estadio de Atletismo de la Videna. Sabe que cuenta con el apoyo de más de 32 millones de peruanos. Es su momento de seguir brillando y con Sin Limites de seguir creciendo. “Como soldado del comando del Ejército lo tomo como una batalla en la cual vamos a defender los colores de la bandera del país. Voy a dar lo mejor de mí. Me preparé los últimos meses muy disciplinadamente, esperemos darle una alegría al país”, dice Casas, quien espera conseguir una medalla.

Sabía que

Objetivo. Casas también busca conseguir la marca para clasificar a los Paralímpicos Tokio 2020. Para Lima 2019 la logró en los World Para Athletics Grand Prix.