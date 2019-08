Hinchas de Cerro Porteño piden que Miguel Ángel Russo se vaya por “viejo caprichoso”

Cerro Porteño no logró derrotar a Nacional Asunción en el estadio Arsenio Erico por la séptima fecha de la Primera División de la Liga de Paraguay. Miguel Ángel Russo no supo manejar la victoria y terminó entregando dos puntos en el final. Situación similar a la que vivió el técnico argentino en Alianza Lima.

Angel Lucena con asistencia de Sergio Díaz marcó el primero del duelo para los de Miguel Ángel Russo en el minuto 22. Nacional Asunción se quedó con 10 debido a la expulsión de Claudio Núñez.

PUEDES VER Las sorprendentes declaraciones de Kevin Quevedo en su primer día como futbolista de la selección peruana

Lo más sorprendente de la noche fue el empate de David Felitas con asistencia de Franco Costa. Nacional Asunción logró con 10 jugadores empatar el partido a solo 10 minutos del final.

Miguel Ángel Russo es duramente criticado por la hinchada de Cerro Porteño.

Los hinchas de Cerro Porteño no aguantaron este resultado y despotricaron contra Miguel Ángel Russo. “Que renuncie Russo si no quiere dirigir. Hoy estuve presente en la cancha y no da indicaciones. Nunca hace su tercer cambio, que agarre sus maletas y se vaya si no quiere trabajar”, comentó un enardecido hincha.

“El DT es el peor que vi en años en Cerro. Un inepto. Dependemos del plantel el jueves porque hasta aquí el DT demostró ser de lo peor estratégicamente hablando. Da pena ver a Cerro defenderse con un hombre más en cancha”, “¡El DT se quiere ir, ya bótenlo! A propósito nos está eliminando de todas las copas posibles”, publicaron otros enojados hinchas en referencia a Miguel Ángel Russo.