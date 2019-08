Terrible planchazo de De Rossi contra su propio compañero por la Superliga Argentina [VIDEO]

Daniele de Rossi siente la camiseta de Boca Juniors hasta contra sus propios compañeros. En el partido contra Banfield por la jornada 4 de la Superliga Argentina, el centrocampista italiano le dejó los toperoles en el pecho a su propio compañero Paolo Goltz.

Boca Juniors vs. Banfield EN VIVO: mira el planchazo de Daniele De Rossi por Superliga Argentina

A los 25′, el portero de Banfield sacó largo y el ex AS Roma quiso despejar con una maniobra arriesgada, pero no contó con la presencia de Goltz en el camino.

El capitán boquense llegó primero al balón, pero antes sufrió un planchazo por parte de Daniele De Rossi. Al final, el choque no llegó a mayores y Paolo Goltz pudo continuar con las acciones del partido por la Superliga Argentina.