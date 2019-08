Ver EN VIVO WWE Raw vía Fox Sports 2: HOY continúa el torneo King of the Ring 2019

WWE Raw EN VIVO | Ver WWE en español Gratis por Internet | Live Streaming | YouTube | HOY se lleva a cabo (EN DIRECTO ONLINE vía Fox Sports 2) la continuación de la primera ronda del torneo King of the Ring 2019.

Este show de lucha libre se realizará desde el Smoothie King Center de New Orleans, Los Angeles, y podrás seguir el minuto a minuto de Raw a través de La República deportes.

¿A qué hora inicia WWE Raw EN VIVO y en español?

La edición número 1370 de Monday Night Raw, que tiene pactado las luchas de Ricochet vs. Drew McIntyre y The Miz vs. Baron Corbin por la primera fase de King of the Ring 2019, empezará a las 7:00 p. m. (hora peruana). Aquí te dejamos los horarios de la marca roja de WWE en los diversos países de nuestro continente.

Honduras - 7:00 p. m.

El Salvador - 7:00 p. m.

Nicaragua - 7:00 p. m.

Costa Rica - 7:00 p. m.

México - 7:00 p. m.

Ecuador - 7:00 p. m.

Colombia - 7:00 p. m.

Panamá - 7:00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washington) - 8:00 p. m.

Bolivia – 8:00 p. m.

Venezuela - 8:00 p. m.

Paraguay - 8:00 p. m.

Chile - 8:00 p. m.

Argentina - 9:00 p. m.

Uruguay - 9:00 p. m.

Brasil - 9:00 p. m.

Además de King of the Ring 2019, que ya tiene clasificados a la segunda ronda a Cedric Alexander, Samoa Joe (ambos de Raw), Elias y Andrade (ambos de SmackDown), también veremos esta noche la lucha entre Nikki Cross y Bayley, vigente campeona femenina de la marca azul.

Por su parte, hay una gran expectativa por ver lo que hará Sasha Banks, quien no ha tenido piedad de Natalya desde que regresó a Monday Night Raw y seguramente seguirá haciendo desmanes para captar la atención de Becky Lynh y retarla por el Campeonato Femenino.

Por último, a pocas semanas del evento Clash of Champions, surge la interrogante si Braun Strowman, flamante campeón en parejas de Raw junto a Seth Rollins, se convertirá en el nuevo retador por el título Universal que ostenta su nuevo compañero de equipo.

¿Dónde ver HOY WWE Raw EN VIVO y en español?

Para poder seguir todos los pormenores de WWE Raw, podrás recurrir al siguiente canal de TV: Fox Sports 2. Y en Estados Unidos podrás verlo EN VIVO por USA Network.

WWE King of the Ring 2019: el análisis de Sobre las Cuerdas

El podcast de La República sobre lucha libre, ‘Sobre las Cuerdas’ analizó quién podría ser el triunfador de este torneo, además hizo un repaso histórico por todas sus ediciones y ganadores. Escúchalo a continuación.