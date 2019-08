¿Raúl Ruidíaz es el mejor reemplazante de Paolo Guerrero? se desata la polémica en FOX Sports [VIDEO]

La ausencia de Paolo Guerrero en la jornada doble que la selección peruana asumirá frente a Ecuador y Brasil genera la interrogante de quién será el dueño del ataque bicolor y aunque todo apuntaba que Raúl Ruidíaz debe ocupar la plaza, se destapó una candente discusión en el programa deportivo.

La polémica se desató en FOX Sports Radio Perú, al elegir al 9 que la blanquirroja alineará en la fecha FIFA de setiembre, en la cual no estará Paolo Guerrero ni Jefferson Farfán, ¿acaso hay otro elemento en consideración que no sea Raúl Ruidíaz?

PUEDES VER: Hilarantes memes que dejó la convocatoria de Ricardo Gareca para los partidos ante Ecuador y Brasil

“Ruidíaz es el mejor reemplazante, es un gran jugador, donde va es goleador, lo único que le falta es abrir las puertas de gol en la selección, pero como jugador nadie duda de su capacidad”, inició el exrimense, Julinho.

Asimismo, Julio César Uribe dejó en claro su posición a favor de la titularidad de la 'Pulga’, enfatizando que la estatura es un factor menor, frente a las cualidades que posee en el ataque.

“Lo único que le falta es tener un metro más, porque la gente quiere un metro más. Es un goleador de raza, tiene habilidad, tiene ubicación, tiene definición, es rápido en el área, tiene ese ritmo que a los grandazos les incomoda mucho”, sostuvo, sin embargo, Eddie Fleischman objetó que la talla no sea determinante.

“La productividad la habrá tenido en su club de forma abundante, en la selección no. Yo tengo claro, que si no está Guerrero corresponde Ruidíaz. La verdad es que si le otorga ventajas importantes ser más alto o no, no puedes contar con algunos aspectos del juego, y por una cuestión física no puede aportar es una escasez que tenemos porque el equipo tiene que jugar distinto”, expresó el comentarista.

Lo cierto es que, Ricardo Gareca decidirá quién se desempeñará como el 9 del equipo en los encuentros correspondientes al 5 y 10 setiembre.