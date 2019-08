Juan Carlos Oblitas diferenció las autoexclusiones de Claudio Pizarro y Paolo Guerrero

El Ciego no se guardó nada. Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la FPF, habló sobre las autoexclusiones de Claudio Pizarro y Paolo Guerrero de la selección peruana, sin embargo, dejó una gran diferencia entre ambos.

“No creo que sea una falta grave, me parece que es un error de Paolo Guerrero. El Inter lo ha manejado de tal manera que Paolo ha sentido que esta es la decisión correcta que tuvo que tomar y a nosotros nos parece lo contrario. De acá en más, el cuerpo técnico tiene toda la facultad para llamar o desconvocar a un jugador”, comentó Juan Carlos Oblitas sobre el Depredador para RPP noticias.

“No es una indisciplina. Sí creo que ha cometido un error, pero no es una indisciplina. Llegado el momento veremos qué sucede. Cuando tomas una decisión como esta, hay que esperar un tiempo para ver si fue correcta o no. De eso se va a dar cuenta Paolo Guerrero más adelante”, continuó el director deportivo de la FPF.

Finalmente, Juan Carlos Oblitas realizó una dura comparación sobre Claudio Pizarro y Paolo Guerrero. “Claudio Pizarro no estaba llamado a la selección peruana. Había una cierta idea al respecto, pero Claudio dijo que no era el momento indicado para hacerlo. En el caso de Paolo, él estaba llamado muchos días antes. Se envía cartas a todos los clubes con cierta anticipación para que no hayan problemas”, concluyó sobre el tema el director deportivo de la FPF.