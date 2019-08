Facebook: Carvallo fue blanco de hilarantes memes tras blooper en la derrota de Universitario

Universitario de Deportes fue el blanco de las burlas en Facebook tras sufrir una derrota ante Carlos A. Mannucci en Trujillo. El responsable de la caída del elenco crema fue José Carvallo, quien fue el protagonista de los hilarantes memes que ha vuelto virales.

Pese a que la 'U' tenía un hombre de más en gran parte del segundo tiempo, los dirigidos por Ángel Comizzo no aprovecharon sus oportunidades y, en el final del compromiso, fueron sorprendidos con el gol de Ricardo Lagos.

En Facebook y otras redes sociales han hablado de la participación de José Carvallo en el Universitario vs. Mannucci, ya que si no hubiese sido por su terrible salida a pocos metros de su arco, el defensa de los Carlistas no habría anotado el gol de la victoria en los últimos minutos.

Si bien el portero mundialista fue el blanco de los memes, este tendrá la posibilidad de resarcirse en la próxima fecha del Torneo Clausura 2019 de la Liga 1, cuando Universitario de Deportes reciba a FBC Melgar en el estadio Monumental.

Resumen del partido entre Universitario vs. Mannucci por la Liga 1 Movistar 2019