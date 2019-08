Juegos Parapanamericanos Lima 2019: Una carrera al éxito

Por: José Miguel Vértiz

A los 17 años, Efraín Sotacuro aprovechó sus vacaciones de mitad de año para visitar a su padre que trabajaba en una mina en Casapalca sin presagiar el cambio que daría su vida. Y es que se aventuró a pasear por el campo junto con sus primos y su tía hasta llegar a una mina abandonada que tenía una torre de alta tensión. La curiosidad llevó a los jóvenes a tocar dicha torre, llevando el hoy paratleta nacional la peor parte. Sus manos quedaron pegadas como un imán y perdió el conocimiento.

Sotacuro fue trasladado al hospital de Casapalca, donde solo le pusieron quince puntos en la cabeza. Luego fue derivado al Hospital del Niño, donde se quedó internado tres meses y le amputaron los dos brazos. El huancavelicano (28 años), primer lugar en la Maratón Paralímpica 2016, tercer puesto en los Juegos Paralímpicos Río 2016 y cuarto en la Maratón Paralímpica 2019, conversó con La República sobre su participación en 1.500 metros, especialidad T46, hoy a las 7:00 p.m., en el Estadio Atlético de la Videna por los Juegos Parapanamericanos Lima 2019.

¿Cómo fue el cambio de tu vida después del accidente?

Me chocó bastante porque no aceptaba la discapacidad, pero con el apoyo de mi familia y amigos pude salir adelante. Gracias a Dios, el Instituto Nacional de Rehabilitación de Huancayo me ayudó con la terapia física, terapia ocupacional y psicológica. Allí empecé a aceptar la discapacidad, me enseñaron a hacer mis cosas como una persona normal y adaptarme con la práctica.

Y durante ese camino apareció el atletismo…

Sí, el atletismo llegó a mi vida en el 2012 cuando estaba sacando mi carnet del Conadis porque quería trabajar. La señora Gaida López me ayudó a tramitar el documento y un día en la oficina me preguntó: ¿Efraín, te gusta correr? En ese momento no dije nada, lo pensé y después acepté. En mi primera carrera quedé en el puesto doce de siete mil personas. Ese día descubrí el talento y ahora vivo feliz, soñando en grande y persiguiendo mis metas.

¿Cuánto te ayudó el deporte en este nuevo camino?

El atletismo es mi pasión, lo amo porque para mí fue una nueva oportunidad, viajé por todo el Perú y conocí otros países. Siempre traté de salir adelante, enfrentar la discapacidad. Quererse a uno mismo, eso es lo primordial. Me levanto con actitud positiva y entreno cada día como si fuera el último.

¿Qué recuerdos tienes del cuarto lugar en los Juegos Paralímpicos de Río 2016?

Uno de los sueños que tenía era representar al Perú en unos juegos paralímpicos, y logré mi cupo porque quedé en primer lugar de la Maratón de Sevilla. Río 2016 es un hermoso recuerdo porque viajé con mi mamá, me vio correr y fue la motivación para cruzar la meta cuando ya no tenía fuerzas.

¿Cómo afrontas tus primeros Juegos Parapanamericanos?

Estoy con mucha confianza, acabo de regresar de la maratón de Londres y mejoré mi marca en el Open Panamericano de Lima. En los Parapanamericanos no hay mi especialidad -la maratón- y sí o sí me tenían que pasar a 1.500 metros. Han sido poco meses de adaptación pero he puesto todo de mi parte para dar lo mejor. Quiero dejar el nombre del Perú en alto.

¿Cuál es el objetivo en Lima 2019?

Mi gran objetivo es lograr una medalla y para eso me he preparado. Me toca demostrar que yo puedo y voy a dar el 100% para darle una alegría a mi país porque la casa se respeta.

Gladys Tejeda y Cristhian Pacheco ganaron la medalla de oro en maratón de los Panamericanos. ¿Conversaste con ellos después de este logro?

Sí, tuve la oportunidad de compartir y felicitarlos por la presea dorada. Son una motivación para nosotros y eso nos alienta a seguir creciendo. Yo estuve en Lima el día que corrieron y fue una emoción enorme que hayan subido al podio.

Luego de Lima 2019, se vienen los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. ¿Qué expectativas tienes?

Ya tengo mi cupo a Tokio 2020 y el próximo mes de diciembre voy a correr en la Maratón de Valencia, donde quiero mejorar mi marca y llegar con confianza para pelear un podio en los Juegos Paralímpicos. En Río 2016 quedé en cuarto lugar y no voy a parar hasta conseguir ese sueño.

¿Qué mensaje les dejas a las personas que pasan por alguna adversidad?

Al inicio no tenía buenos implementos, pero siempre he soñado en lograr un objetivo distinto cada año. Tener esa confianza en uno mismo, nunca rendirme ni poner excusas. Nada es fácil en esta vida, uno siempre tiene que sacrificarse. Soñar en grande no cuesta, pero hay que trabajar para lograrlo.