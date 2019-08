Juegos Parapanamericanos Lima 2019: Goles en busca de la inclusión

Por: Julio Estrada

El Golbol tiene cerca de tres años en nuestro país, pero no es para nada un deporte joven. Creado en 1946 como parte de un programa de rehabilitación para veteranos de la Segunda Guerra Mundial, llegó al Perú no solo para instaurarse dentro de la comunidad de personas con discapacidad visual como una actividad deportiva propia, sino también para traer esperanza a quienes creían que el no poder ver les impedía jugar con el corazón.

Fue en el año 2016 cuando el Maximus Project de Colombia contacta a la Asociación Nacional Paralímpica del Perú para el desarrollo de esta disciplina en nuestro país. Mediante un proceso de selección, se elige a Daniel Aparicio, con más de 23 años de trabajo con personas ciegas, para liderar el proyecto. A partir de ahí, comenzó un trabajo desde cero, que implicaba no solo la selección de posibles jugadores sino también la tarea de hacer conocido el golbol como una alternativa de vida.

Los resultados hablan por sí solos, una selección completa en las ramas masculina y femenina participó en un torneo internacional, además de una localía en el campeonato polideportivo más importante del continente. “Estos juegos son un hito histórico en la historia deportiva del Perú porque había mucha gente que no sabía que las personas con discapacidad podían hacer cerca de 20 deportes diferentes. Niños o adultos que no sabían que existía un mundo más allá de la oscuridad van a poder decir, yo quiero jugar golbol, correr, jugar fútbol, nadar, entonces servirá de inspiración para muchas personas”, indica Aparicio.

Jorge Pérez, el capitán del equipo, fue reclutado por Aparicio y a los pocos días de haber iniciado los entrenamientos, el golbol se convirtió en parte de su ser. ‘Koko’ tenía 18 años cuando un mal golpe limitó su visión en un 80%, de ser un ávido practicante de capoeira y breakdance pasó a ser una persona sin actividad física alguna, hasta que este deporte llegó a su vida.

“El golbol me ha cambiado la vida, me ha hecho más responsable, me hizo cambiar malos hábitos que tenía. Participar en Lima 2019 y llevar la antorcha ha sido cumplir un sueño que pensé no iba a ser posible, le doy gracias a la vida”, señaló.

¿Cómo se juega el golbol?

- El golbol se juega entre dos equipos de tres jugadores en una cancha de 18 metros de largo y 9 de ancho.

- Cada tripleta defiende tres porterías que miden 1.30 metros de alto y se turnan para lanzar con la mano un balón de 1.25 kg. con cascabeles hacia el otro extremo del campo. El equipo que defiende debe estar arrodillado o tendido en el piso para evitar la anotación del cuadro rival.

- Se juegan dos tiempos de 12 minutos y gana el equipo que más goles anotó.