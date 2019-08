Juegos Parapanamericanos 2019: Judoca Fred Villalobos logró la segunda medalla para el Perú

En el día cuatro de competencia, el peruano Fred Villalobos consiguió este domingo la segunda medalla de la delegación nacional en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019. El judoca se impuso por 10-0 al estadounidense Nathan Ostergaard en el Polideportivo de la Videna y se quedó con la presea de bronce en Lima 2019.

Fred Villalobos participó en la categoría menos 81 kilos donde cinco judocas se enfrentaron bajo el formato de todos contra todos. Los combates duraron cuatro minutos cada uno y el competidor que acumuló varios triunfos se llevó la medalla de oro, como es el caso del mexicano Eduardo Ávila que ganó los cuatro duelos. En segundo lugar quedó el cubano Gerard Rodríguez y tercer el brasileño Harlley Pereira.

La participación de Fred Villalobos comenzó desde las 9 de la mañana con tres derrotas consecutivas ante el mexicano Ávila (10-0), el cubano Rodríguez (10-0) y el brasileño Pereira (10-0). Sin embargo, en el último enfrentamiento superó por 10-0 al estadounidense Ostergaard.

Cabe destacar que el para el deportista arequipeño de 28 años nunca hubo imposibles, pues el año pasado se convirtió en primer peruano que participó en el Campeonato Mundial de Judo IBSA realizado en Portugal. “Mi discapacidad visual la he tenido toda la vida. Se me detectó catarata congénita con glaucoma cuando tenía dos años y desde muy chiquito he aprendido a convivir con ella”, explicó en enero pasado en una entrevista a La República.

¡Segunda medalla! Fred Villalobos (-81 kg.) consigue la medalla de bronce en judo por los Juegos #Parapanamericanos #Lima2019 . ¡Vamos por más! #ParaPerú pic.twitter.com/5dfJBrWCYi — IPD (@ipdcomunicacion) August 25, 2019