El desafío de envejecer con discapacidad en el Perú

Por: Melina Ccoillo Sandoval

María de las Nieves Balcázar (69) esboza una sonrisa cuando recuerda que fue campeona bolivariana en gimnasia en trampolín, allá por los sesenta. “Antes no me caía nunca, ahora me caigo en cualquier parte”, dice y vuelve a sonreír.

Y es que hoy vive con una cojera que le dejó como secuela un derrame cerebral sufrido cuando tenía 46 años. "Hay actividades que ya no puedo hacer, pero soy bien desafiante", dice.

En el Perú, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 40,1% de personas con alguna discapacidad (que representa el 10,4% de la población peruana) son adultos mayores y la mayoría son mujeres, quienes deben afrontar situaciones de discriminación, sobre todo en salud, trabajo y participación.

“Con relación a las políticas para las personas que están envejeciendo o personas adultas mayores que tienen una discapacidad, podemos mencionar que carecen de un enfoque intergeneracional”, se lee en el documento elaborado por el Programa de Protección de Derechos de las Personas con Discapacidad de la Defensoría del Pueblo para Naciones Unidas de este año.

Derechos incumplidos

“Siempre trabajé enseñando a niños con habilidades especiales, siempre vi un talento en ellos. Tras el derrame, continué enseñando, pero hoy me dedico a mi otra pasión: tejido y bordado”, dice María, quien asegura que la discapacidad motora con la que vive no le impide seguir caminando por el emporio comercial de Gamarra en busca de materiales para su oficio. “Yo no puedo estar quieta, siempre me ha gustado caminar”.

Y es que ha tenido que ganarse la vida de esa manera, porque no existen muchas oportunidades de trabajo para los adultos mayores, ni tampoco cuenta con el apoyo de su familia.

“Es importante la inserción de adultos mayores con discapacidad en diversos trabajos. Sé que no todos podrán trabajar, pero la puerta debe estar abierta”, considera Estela Castillo, presidenta de la Asociación Nacional de Adultos Mayores del Perú (Anamp). Por la Ley 29973, de la persona con discapacidad, tanto entidades públicas como privadas (que tengan más de 50 trabajadores) están obligadas a contratar a personas con habilidades diferentes (hasta 5%).

Población en aumento

En el Perú, el 11,9% de la población (3.497.576) es adulto mayor y, según estimaciones del INEI, al 2050 esta cifra podría duplicarse de tal manera que supere a otras. Esto, sobre todo, por el avance de las tecnologías y la disminución del número de nacimientos.

Según el Ministerio de la Mujer, la violencia patrimonial o económica es la que más afecta a esta población. María, soltera e hija única, recibe una pensión de orfandad (280 soles mensuales); sin embargo, la Defensoría advierte que el 88,73% de adultos mayores no tienen acceso a una pensión de jubilación.

En cuanto a salud, por ley, estas personas tienen derecho a acceder a servicios de rehabilitación; sin embargo, para la presidenta de Anamp, "no existe una atención especializada. Muchos me dicen que no encuentran prótesis, por ejemplo".

Existen muchos casos como el de María. Aunque ella no se pregunta qué pasará más adelante. “Aún me siento joven”, dice con su gran sonrisa.

Solo dos municipios inclusivos

- La Defensoría del Pueblo indica que de los 43 distritos de la capital, solo dos tienen ordenanzas a favor de las personas con discapacidad: Miraflores y San Isidro. La Municipalidad de Lima viene trabajando una norma.

- Conadis está fiscalizando 13 municipios de Lima y anunciaron que la Contraloría está tomando acciones preventivas. Ellos también piden una política nacional.

- Conadis intervino para que la comuna metropolitana excluya del plan ‘pico y placa’ a vehículos que trasladen a personas con discapacidad leve y moderada.