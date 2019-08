Gabriel Costa sobre su convocatoria: “era mi sueño estar en la selección peruana”

Integrar la lista de convocados de la selección peruana representa un logro importante en la carrera de Gabriel Costa, quien no puede ocultar la alegría que lo invade por haber sido considerado por Ricardo Gareca de cara a los partidos ante Ecuador y Brasil.

Durante meses, Gabriel Costa fue voceado en la bicolor pero no se hizo realidad hasta el pasado viernes, al ser anunciado por el Tigre Gareca dentro de la nómina de 24 elegidos que buscará iniciar con buen pie la preparación del equipo rumbo a Qatar 2022.

“Muy feliz por la noticia, de poder estar en la selección y estoy disfrutando este momento a full. Estaba saliendo de entrenar y mi señora me llama feliz diciendo que estoy convocado. Es una alegría enorme, no la veía venir, pero se dio y lo bueno que ahora me agarró antes de un partido y contento por la situación”, declaró a Fox Sports.

Además, el jugador de Colo Colo reconoció que siempre tuvo el deseo de vestir los colores de la selección peruana, lo cual se ve reflejado al entonar el himno con su hijo.

“Era mi sueño estar en la selección, porque en un futuro le comentaré a mi hijo y será un privilegio enorme. De verdad estoy muy feliz, canté el himno un ratito con mi chiquito”, expresó el exelemento de Sporting Cristal.

En cuanto a su reencuentro con excompañeros de Cristal contó que no perdió comunicación con la mayoría. “Me felicitaron, yo sigo todos los partidos, me mensajeo mucho con Calcaterra y Cazulo. Estoy feliz de verlos a ellos y contento por eso”, sentenció el seleccionado Gabriel Costa.