Barcelona vs. Real Betis EN VIVO en duelo por la segunda fecha de la Liga Santander

Barcelona frente a frente ante Real Betis EN VIVO desde el Estadio Camp Nou (EN DIRECTO ONLINE por DIRECTV Sports) este domingo a las 2:00 p.m. (hora peruana) en la segunda jornada de la Liga Santander 2019. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del encuentro vía La República Deportes.

Luego del resultado de la primera fecha inicial, el FC Barcelona necesita reaccionar en la segunda fecha de la Liga española, este domingo ante el Betis en el Camp Nou, mientras la afición culé se debe conformar con la ausencia de su máxima figura, Lionel Messi.

El capitán del Barcelona, Messi, todavía convaleciente, no entró en la convocatoria para enfrentarse el domingo al Betis en la segunda fecha de la Liga, aumentando la presión sobre el francés Antoine Griezmann, única estrella disponible en el Barça: el francés debe “participar más” en el juego, dijo su entrenador.

“Si no está al 100% yo creo que no debemos hacerlo”, avisó el técnico azulgrana en rueda de prensa, justo antes de la oficialización de la baja del argentino.

De esta manera, el peso del ataque del Barcelona el domingo recaerá principalmente en Griezmann. El campeón del mundo es el único atacante del Barça apto al 100%, debido a las lesiones del uruguayo Luis Suárez (pantorilla) y del galo Ousmane Dembelé (muslo).

Habrá que ver cómo le recibe el Camp Nou el domingo. En su debut ante su nueva afición, el francés tendrá que hacer olvidar el famoso documental del verano boreal de 2018 en el que decidía quedarse en el Atlético de Madrid.

Por contra, el entrenador del Barcelona no quiso hacer comentarios sobre la situación de Dembelé, que sufrió un nuevo problema muscular y fue criticado por la prensa por tardar en comunicar su lesión a los servicios médicos del club.

Barcelona vs. Real Betis: alineaciones probables por la Liga Santander 2019

Barcelona: Ter Stegen, Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, De Jong, Busquets, Rakitic, Messi, Griezmann y Sergi Roberto.

DT: Ernesto Valverde

Real Betis: Dani Martín, Emerson, Bartra, Sidnei, Pedraza, Guardado, Carvalho, Tello, Fekir, Joaquín y Loren.

DT: Rubi.

⚽ #BarçaBetis

📋 Lo más destacado del primer partido de @LaLiga del curso en el Camp Nou

🔵🔴 #ForçaBarçahttps://t.co/H4ArpuZs6c — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 23, 2019

¿A qué hora juega HOY Barcelona vs. Real Betis por la Liga Santander 2019?

El Barcelona vs. Real Betis, uno de los encuentros que abre la jornada 2 de la Liga Santander 2019, está programado para las 2:00 p.m. (hora de Perú) y 9:00 p.m. (hora de España); asimismo, podrás seguir la transmisión a través de La República Deportes.

- México: 1:00 p.m.

- Ecuador: 2:00 p.m.

- Colombia: 10:00 p.m.

- Perú: 2:00 p.m.

- Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washignton): 2:00 p.m.

- Bolivia: 3:00 p.m.

- Venezuela: 3:00 p.m.

- Argentina: 4:00 p.m.

- Uruguay: 4:00 p.m.

- Brasil: 4:00 p.m.

Barcelona vs. Real Betis: ¿En qué canal puedo ver HOY la Liga Santander 2019?

Para poder seguir los incidencias del Barcelona vs. Real Betis por la Liga Santander 2019, podrás recurrir al siguiente canal de TV: DirecTV Sports.

- Argentina: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Argentina

- Brasil: Fox Premium

- Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

- Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

- Costa Rica: Sky HD

- Ecuador: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Ecuador

- Internacional: Bet365, Facebook Live

- México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

- Perú: DIRECTV Sports Perú, DIRECTV Play Deportes

- España: MiTele En Vivo, Movistar+, Movistar Laliga, Partidazo in Movistar LaLiga

- Estados Unidos: beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS, Fanatiz USA, beIN SPORTS CONNECT

- Uruguay: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Uruguay

- Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

🔊 Ernesto Valverde: "El Betis es un equipo que tiene argumentos para estar arriba en la clasificación"

📽️👉https://t.co/kUZLZe1Qmf👈



⚽ #BarçaBetis pic.twitter.com/2Xuon6LYU2 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 24, 2019

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Barcelona vs. Real Betis? | DirecTV Sports

Si quieres seguir Barcelona vs. Real Betis Gratis por Internet, La República Deportes realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del compromiso y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.