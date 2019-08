Parapanamericanos 2019: Chileno protagonizó romántico momento en la inauguración [VIDEO]

Así como en la última edición de los Juegos Panamericanos hubo momentos románticos, los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 no estuvo alejado de eso. Y es que en plena inauguración, un para atleta de la delegación chilena le propuso matrimonio a su novia.

El protagonista de esta tierna escena, que sorprendió a los miles de televidentes que siguen el inicio del evento deportivo, se llama Matías Cayuqueo, quien representará por primera vez a Chile en el para ciclismo.

Cuando los para deportistas chilenos salieron a escena, Matías Cayuqueo no perdió la oportunidad y decidió mostrar un gran cartel con una propuesta de matrimonio para que su pareja lo viera a través de la transmisión oficial de los Parapanamericanos 2019.

“Esto es muy importante para mí porque son mis primeros Juegos Parapanemericanos y mi polola (novia) ha sido fundamental en todo momento. Como dice el cartel, le estoy pidiendo matrimonio en un evento tan grande como este”, dijo Cayuqueo.

PUEDES VER El conmovedor ingreso de la delegación peruana de Para atletas en Lima 2019

“Lo pensé durante la semana. Lo hablé con mi cuerpo técnico y me apoyaron para que siga con la idea. Todavía no recibo una respuesta de mi novia porque no tengo Internet. Vamos a ver qué dice, pero espero que sea positivo”, añadió el representante de Chile.

Tremendo! Matías Cayuqueo del ciclismo, le pidió matrimonio a su novia, en pleno desfile de Chile en la inauguración de los Juegos Parapanamericanos #Lima2019 #JugamosTodos #MatiasCayuqueo pic.twitter.com/49TaNNffU5 — Juan Carlos Páez #ElQueNoSaltaEsSebastian (@jcpaez) August 24, 2019

DATO: Los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 se realizará desde este viernes 23 agosto hasta el domingo 1 de septiembre.