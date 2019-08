El emotivo festejo de la selección peruana de fútbol 7, pese a derrota en los Parapanamericanos

La delegación peruana de fútbol 7 no pudo debutar con triunfo en los Juegos Parapanamericanos 2019 ante su similar de Brasil en partido disputado en el complejo Deportivo Villa María del Triunfo. El conjunto Bicolor cayó 10-0 ante la ‘canarinha’, pero haber debutado en este magno evento, provocó igual que celebren al final del compromiso.

Al término de la contienda, el equipo Blanquirrojo se dejó ver muy emocionado en los vestidores, cantando a todo pulmón el famoso “¿cómo no te voy a querer? ¿cómo no te voy a querer? Si eres mi Perú querido, el país bendito que me vio nacer”.

El video publicado por la Asociación Nacional Paralímpica del Perú en Twitter mostró a la selección peruana de fútbol 7 contenta por haber dado todo por el país, ya que consideran este debut como un sueño cumplido.

Muchos de estos parafutbolistas nacionales debutan por primera vez en un evento deportivo de esta capacidad y no lo han hecho contra cualquier rival.

La selección peruana enfrentó a un grande de la disciplina, como lo es la escuadra 'verdeamarella'.

Los próximos adversarios de Perú en fútbol 7 serán sus similares de Colombia, Venezuela, Argentina y Estados Unidos. El elenco Bicolor la tiene difícil, pero lo que es un hecho es que dejarán todo en el campo de juego para llevar el nombre del Perú en lo más alto.