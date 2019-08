Yoshimar Yotún se rinde ante Kevin Quevedo y lo pide para la selección peruana

El volante de la selección peruana opinó sobre la posible convocatoria de Kevin Quevedo a la blanquirroja. Yoshimar Yotún conversó con RPP noticias y confesó sus pensamientos sobre el extremo de Alianza Lima.

“Kevin Quevedo es un jugador que está haciendo las cosas bien en Alianza. La gente lo puede pedir y el profesor Gareca ha dicho que las puertas están abiertas para todos. A mí me gustaría verlo en la selección”, indicó Yoshimar Yotún.

Por otro lado, Yoshimar Yotún se refirió al posible llamado de la selección peruana. “Es una fecha FIFA no hay partido de liga, entonces sería bueno estar con todo el grupo si es que estoy en la lista de convocados, yo siempre quiero estar con mi selección, estoy feliz de vestir esa camiseta, cada vez que me la pongo trato de dar lo mejor”, comentó el volante del Cruz Azul.

“El partido contra Brasil no me lo quiero perder, está fresco lo que fue la final de la Copa América, está esa espinita de no haberle ganado en la fase de grupos y en la final”, compartió Yoshimar Yotún sobre la posibilidad de tener una revancha ante el Scratch.

Seleccion peruana: Kevin Quevedo fue captado junto a jugadores de Sporting Cristal tramitando su visa

El Tigre dará a conocer la lista de convocados a la selección peruana este viernes 23 de agosto. Sin embargo, algunos futbolistas de la liga peruana como Kevin Quevedo, Gianfranco Chávez, Patricio Alvarez y Jesús Pretell, desean tener todos sus papeles listos por si la gran oportunidad de vestir la blanquirroja llega.