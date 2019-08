Selección peruana: Gareca explica por qué convocó a Cueva pese a no jugar en el Santos [VIDEO]

Christian Cueva post Copa América 2019 no ha tenido actividad futbolística por distintos factores, aún así Ricardo Gareca lo incluyó en la lista de convocados para los amistosos de la fecha FIFA de septiembre. El Tigre fue tajante cuando le resaltaron la poca continuidad de 8 de la selección peruana.

“(Christian Cueva) Ha hecho los méritos suficientes. ¿Cómo medimos el mérito? Siempre hemos dicho que el mérito es un todo. Nosotros nos ponemos en una situación en donde la cual no tenemos incidencia en la institución o sobre los técnicos (al no tener continuidad en el Santos FC), podemos tener un diálogo, pero si a los jugadores que rinden en la selección, los técnicos de sus respectivos equipos deciden no ponerlos, ¿qué hacemos nosotros? (...) Lo que menos podemos discutir es el rendimiento de Cueva en la selección”, manifestó el DT argentino.

PUEDES VER Paolo Guerrero no fue convocado a la selección y esta fue la explicación de Ricardo Gareca [VIDEO]

En la misma línea, argumentó que Cueva se ha ganado a pulso su puesto en el equipo de todos. y la campaña expuesta en la Copa América 2019 donde se llegó a la final, lo avala.

Lista de convocados para amistoso en fecha FIFA de septiembre

Pedro Gallese

Patricio Álvarez

Carlos Cáceda

Luis Advíncula

Aldo Corzo

Carlso Zambrano

Luis Abram

Anderson Santamaría

Alexander Callens

Miguel Trauco

Marcos López

Renato Tapia

Carlos Ascues

Pedro Aquino

Josepmir Ballón

Christian Cueva

Yoshimar Yotún

Christopher Gonzales

André Carrillo

Kevin Quevedo

Edison Flores

Gabriel Costa

Yordy Reyna

Raúl Ruidíaz