¡Golpe en la lista de convocados! Titular indiscutible no sería tomado en cuenta por Gareca [VIDEO]

El hermetismo sobre los convocados a la selección peruana es mayor que en anteriores ocasiones. Si bien han salido a la luz nuevos nombres que podrían ser incluidos en la nómina de Ricardo Gareca, un ‘jugador indiscutible’ no sería tomado en cuenta para los enfrentamientos ante Ecuador y Brasil en la fecha FIFA de septiembre.

En la mesa de conducción de Fox Sports Perú, la lista de convocados estuvo en debate. Uno de los periodistas lanzó la posibilidad de que la presencia de Christian Cueva no está al 100% confirmada.

Mauricio Loret de Mola inició el tema poniendo sobre la mesa la posibilidad de que el aún jugador del Santos FC de Brasil no sea llamado. El periodista deportivo expuso las informaciones que manejaba donde le habían resaltado que el volante estaba en un 50/50 en la nómina, asimismo reveló que el propio jugador no estaba seguro si iba o no estar presente para los amistosos de septiembre, “algo que no pasaba antes”, afirmó.

La idea de que Christian Cueva no estaría en la lista de Ricardo Gareca fue reforzada por otra información que manejaba Alan Diez.

El mediador de la mesa tenía una lista que le habían filtrado desde la Villa Deportiva Nacional (Videna), en dicho rol el nombre del volante, según pudo leer Julinho, aparecía dentro de un signo de interrogación. Esto alimenta aún más la posibilidad de que el exjugador del Krasnodar no sea tomado en cuenta en la selección peruana para la fecha doble de septiembre.

Debemos recordar que el futbolista de 27 años llegó al Santos FC esta temporada dejando atrás su paso por el Krasnodar de Rusia. Con el Peixe no tuvo continuidad antes de la Copa América 2019, y post torneo no llegó a jugar ningún partido. En las últimas semanas un problema familiar lo ha mantenido ocupado.

Para Julio César Uribe, el 8 de la Bicolor igual recibiría el llamado del Tigre pese al tema familiar que viene afrontando. El Diamante hace hincapié en que el estratega argentino seguirá derramando su confianza sobre Christian Cueva.