Cafú: “Christian Cueva es un jugador sensacional, pero tiene que tener compromiso" [VIDEO]

Cafú, campeón con la selección brasileña en los Mundiales de 1994 y 2002, fue consultado por el mediocampista peruano Christian Cueva. El ex defensa brasileño elogió al futbolista del Santos pero también criticó su desempeño en el Santos.

“Christian Cueva no sostiene su nivel porque no quiere. Es un futbolista sensacional, en el poco tiempo que estuvo en Sao Paulo hizo la diferencia. Pero cada jugador debe tener compromiso si quiere llegar a algo. No basta solo con ser crack, sino falta algo más. La selección peruana y Sao Paulo necesitaba de él, asumía responsabilidades”, dijo Cafu en una entrevista con Movistar Deportes.

“Cueva es un gran jugador, técnicamente, tiene visión de juego, se posiciona bien dentro el campo a pesar de ser bajo, es un jugador increíble. Me lo encontré las dos veces que Perú enfrentó a Brasil en la Copa América 2019”, agregó.

Christian Cueva no pasa por su mejor momento futbolístico en el Santos luego de llegar a principios de este año procedente del Krasnodar. ‘Aladino’ no llegó a consolidarse en el equipo titular de Jorge Sampaoli y el mismo entrenador argentino conversó con él para decirle que no será tomando en cuenta y que deberá buscar un nuevo club.

Christian Cueva llegó a Santos en condición de préstamo del Krasnodar hasta el 30 de enero de 2020 con una claúsula de compra obligatoria de 7 millones de dólares en cuatro cuotas anuales. Además, es uno de los jugadores con más salario en el Peixe con un ingreso de 600 mil dólares mensuales.