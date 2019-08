German Denis deja Universitario para fichar por Reggina de Italia

Por Jesús Yupanqui

Germán Denis llegó a Universitario cuando los cremas peleaban por salvarse del descenso. A pesar de las críticas por su edad, 36 años, el atacante se ganó el respeto de los hinchas a punta de goles. Partido tras partido, el ‘Tanque’ demostró que su compromiso con el club iba más allá de unas simples palabras. Doce meses después, esta historia llegó a su fin, pues el atacante argentino rescindió su contrato con los cremas para aceptar la oferta de Reggina de la Serie C de Italia.

“En mi cabeza no estaba irme, estaba feliz de estar en la U y pelear el campeonato, pero me llamaron de Italia a ofrecerme dos años de contrato y un futuro laboral en Reggina de Italia junto a mi familia. Más allá de que estuve muy bien en Lima, son decisiones personales las que muchas veces toman más peso a estas alturas de mi vida. Llegué en un momento difícil a la ‘U,’ no sabía lo que realmente era este club, lo valoro mucho y siempre lo tendré en mi vida. El Club se portó muy bien conmigo, siempre estaré agradecido”, indicó el atacante a RPP.

Como muestra de agradecimiento, Germán decidió no cobrar su sueldo del mes de agosto. Un gesto que es reconocido por los hinchas, quienes agradecen su entrega con la camiseta crema.

Ayer en la noche regresó a Argentina y el lunes 26 de agosto estará enrumbando a Italia para afrontar este nuevo reto en su carrera deportiva. Trascendió que Germán asumirá la dirección técnica de la división de menores de Reggina. “Es un proyecto a largo plazo, era difícil rechazar esta propuesta”, dijo el delantero.





La partida de Germán Denis genera un dolor de cabeza a Ángel Comizzo, porque dentro de su plantel no cuenta con un delantero de jerarquía. El ‘Tanque’ era uno de los referentes del club y goleador del equipo con 10 tantos en la Liga 1. El DT crema apostará por el juvenil Janos Osorio.

- Falso 9. En el entrenamiento, Ángel Comizzo probó a Alejandro Hohberg como delantero y Henry Vaca en la posiciónde extremo con miras al cotejo del fin de semana ante Mannucci. Lavandeira se recuperó.