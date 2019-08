El equipo nacional masculino enfrenta a Brasil en el Callao

Por: Jesús Yupanqui

Son ‘Guerreros incas’, no le tienen miedo a la adversidad y están dispuestos a pelear cada punto como si fuera el último. Tras caminar varios años en silencio, por fin sus voces serán escuchadas y se convertirán en los protagonistas de la fiesta. Ellos saben que están haciendo historia, pues son la primera selección peruana de voleibol sentado en participar en unos Juegos Parapanamericanos y eso los llena de orgullo.

“Nunca digas no puedo”, esta es la frase que repite Bruno Quiroz a sus compañeros de equipo. Él es el capitán de la selección masculina de vóley sentado, esposo y padre de familia de dos jóvenes que lo admiran. Divide su tiempo entre su trabajo de consultor de tecnología y los entrenamientos.

Bruno recuerda que de niño corría por las calles de su barrio, la Unidad Vecinal Mirones Bajo, con una pelota de fútbol. Soñaba con representar a la ‘Bicolor’ en una competencia internacional, ser futbolista profesional. Pero el 20 de diciembre de 1997 todos sus planes tuvieron que cambiar. “Por la altura de la avenida México con la avenida Canadá (vía expresa), mi carro dio vuelta en campana. En esa vuelta me doy con unos fierros y uno de ellos se incrusta en mi puerta. Me desgarra la pierna izquierda. Gracias a Dios apareció una señora y me hizo un torniquete, ella me salvó la vida, es mi ángel. El nombre de la señora es Ángela, estoy totalmente agradecido con ella”.

Con el apoyo de su familia, amigos, Bruno pudo seguir sonriendo a la vida. Es así que en el 2017 es invitado por la entrenadora Denís Cotrina a practicar voleibol sentado. No lo pensó dos veces y se animó a incursionar en esta nueva aventura. Al comienzo no fue fácil, ya que nunca había jugado vóley, pero la ilusión de representar a Perú hizo que no se diera por vencido. Se esforzó y ello dio sus frutos, pues en el 2018 es preseleccionado a la selección y desde esa fecha se prometió dar todo de sí para cumplir su sueño: regalarle una medalla a su país y clasificar a los Juegos Paralímpicos. “Sabemos lo que queremos, lucharemos para lograr nuestros objetivos. Sabemos que daremos la talla”, indicó Quiroz.

Esfuerzo y sacrificio

El equipo masculino de voleibol sentado entrena desde agosto del año pasado bajó la dirección técnica de Jonathan Salazar. Durante su preparación solo jugaron dos encuentros amistosos ante Colombia. El primer duelo se desarrolló en Lima y en marzo del presente año viajaron al país cafetero para la revancha.

“Hemos pasado muchas dificultades por la falta de apoyo de las mismas federaciones y el IPD. Nosotros hemos querido participar en múltiples eventos, pero no podíamos por tema de canchas, pues nos decían que los coliseos estaban ocupados. Pero todo lo fuimos superando como equipo que somos”, indicó el capitán Bruno, quien no duda en asegurar que pese a la falta de preparación saldrán por la victoria hoy en el debut (10:00 a.m.) ante Brasil en el Polideportivo del Callao.

Las reglas del juego

El vóley sentado comparte la misma regla que el vóley sala. Los equipos están conformados por seis jugadores en campo y seis en el banco de suplentes, todos con unos grados de discapacidad mínimos. Ellos deben mantener la pelvis en contacto con el suelo. Si el árbitro o el juez de línea se percatan de que el jugador levantó su nalga del piso para tener contacto con el balón, automáticamente es punto para el equipo contrario. La cancha es rectangular y mide 10 metros x 6 metros. La red de 1,15 centímetros de altura para los hombres y 1,05 para las mujeres.