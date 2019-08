Luego que a Santos FC le quitaran 3 puntos, la Liga 2 tiene un nuevo líder [VIDEO]

La mañana del jueves, la ADFP decidió sancionar a Santos FC de Ica restándole los 3 puntos que consiguió ante Alianza Atlético y que los colocaba como líderes de la Liga 2 (Segunda división).

“Hoy hubo un fallo por un partido que sucedió en Sullana entre Alianza Atlético y Santos FC. El reclamo fue por la ausencia del médico en la banca de Santos FC”, declaró Arturo Sánchez, vicepresidente de la ADFP-SD, en comunicación con una radio local.

Según se dio a conocer, Alianza Atlético reclamó los puntos, sin embargo perdieron en primera instancia y solo sancionaron a Santos FC con 2 UIT. La directiva del equipo de Sullana apeló a la Comisión de Justicia, que resolvió restarle puntos a los iqueños y colocar a Alianza Atlético como nuevo líder.

“La obligación es llevar un médico y que sin él, el partido no puede empezar. Pero el partido se jugó. De acuerdo a las bases, el partido no se debió jugar porque no estaba el médico”, indicó Sánchez.

El nuevo líder, Alianza Atlético, se encuentra en la parte alta con 20 puntos, igual cantidad que Santos FC. Sin embargo, por diferencia de goles, los de Sullana se ubican en la primera división.

Como se recuerda, ambos equipos llegaron a la fecha 8 empatados en puntos y disputando el primer lugar de la Liga 2. La victoria de Santos de visita los colocaba como únicos líderes, sin embargo el reclamo de Alianza Atlético le hizo perder la punta al equipo iqueño.

Alianza Atlético vs Santos FC

Ambos equipos chocaron este 28 de julio en el Estadio Campeones del 36 de Sullana. El ganador se colocaría como líder absoluto del torneo, pues llegaban empatados en puntos.

Con gol de José Alfani, Santos FC se llevó la victoria y los 3 puntos de Sullana. Sin embargo, la punta les duró poco por el reclamo de Alianza Atlético.