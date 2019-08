Yuliana Bolívar: de sufrir acoso en Venezuela a ganar una medalla para Perú [ENTREVISTA]

Por María José Vargas H.

Motivada a buscar un futuro mejor, la judoca nacionalizada peruana llegó a Perú en diciembre de 2016 con el propósito de hallar nuevos horizontes. El seguir viviendo en Venezuela representaba un retroceso en su vida. La crisis económica, política y social que azota al país que la vio nacer, no podían detener el sueño de Yuliana Bolívar.

Ganar la medalla de bronce en Judo -categoría +78 kg- en los Juegos Panamericanos Lima 2019, la convirtió en una de las atletas más recordadas de toda la representación peruana. Su emotivo llanto al enterarse que logró la ansiada presea ante la estadounidense Cutro-Kelly, conmovió tanto a los asistentes en el día de la competencia, como a los que vieron la transmisión en directo.

PUEDES VER Yuliana Bolívar: la ruta de la venezolana que ganó medalla de bronce en judo para Perú

“En ese momento vinieron muchos flashbacks, vinieron a mi mente muchas situaciones que pasé. Nadie sabe las luchas personales que tiene cada quien para lograr sus objetivos y metas. Nadie sabe los sacrificios de una persona para llegar a un punto en querer lograr un sueño. Fueron muchas las caídas y los huecos por los que pasé”, manifestó la atleta nacida en el estado Bolívar (sur de Venezuela) hace 29 años atrás.

"Nadie sabe las luchas personales que tiene cada quien para lograr sus objetivos y metas" - Yuliana Bolívar. Foto: La República.

Seguir otorgando medallas y triunfos a su natal Venezuela, no solo se vio truncado por la difícil situación que atraviesa el país caribeño. El ser acosada por el entonces presidente de la Federación de Judo (Fevejudo) fue el detonante principal que la apartó de la disciplina deportiva que más ama.

En el año 2016, Ronald Salazar, era el máximo representante del Judo en Venezuela y fue denunciado por haber enviado mensajes a atletas pidiendo fotografías, encuentros a solas y ofreciendo viajes.

“El presidente era un acosador y no solo yo fui víctima, también al resto de mis compañeras. Quería ajustar los viajes de acuerdo a que tanto tu accedías a la propuesta que él te hacía. Yo siempre he sido una mujer de valores muy bien implementados y no iba a permitir que alguien colocara mis decisiones basadas en sus deseos del momento. Yo no iba a representar el país porque él me estuviese pidiendo algo más. No iba perder el tiempo”, expresó.

Bolívar manifestó su admiración por las atletas que tuvieron el valor y se atrevieron a denunciar al acosador que, por tener esa actitud, mutilaba los deseos de quienes querían ocupar un lugar de élite dentro de la disciplina.

Una de las atletas que denunció la grave situación fue la judoca venezolana Elvismar Rodríguez, quien ganó medalla de oro en la categoría 70 Kg en Lima 2019.

-¿Cómo llegó el judo a la vida de Yuliana Bolívar?

El judo comenzó en mi vida desde niña, pero no fue porque yo quise. Mi mamá me inscribió porque era una chica muy hiperactiva, me comía toda la comida y ella ya tenía canas verdes conmigo (risas).

-¿Cómo ha sido el apoyo de tu familia?

Mi madre estaba más preocupada en mi preparación profesional, mientras que mi padre insistía en el tema deportivo. Muchas veces me retiré del deporte, pero mi papá estaba allí e insistía en que debía continuar.

Yuliana Bolívar junto a su padre. Foto: Virgilio Grajeda.

Siempre he tomado mis propias decisiones y ellos (sus padres) me han apoyado en lo que yo decida.

El judo peruano conoce a Yuliana Bolívar

Estando aún en Venezuela, Yuliana le escribió al presidente de la Federación de Judo de Perú, Carlos Zegarra, pero no obtuvo una respuesta inmediata. Las ocupaciones del representante y la diferencia horaria fueron los factores que impidieron el tan anhelado contacto.

Una vez, establecida en Perú, Zegarra, respondió los mensajes que la judoca le había dejado y catalogó el momento como uno de los mejores de su vida. El sueño de seguir practicando el arte marcial aún seguía vivo.

“El señor Zegarra muy amablemente me abrió las puertas de la federación para yo entrenar. Él me dijo que me reuniera con la Sra. María Martínez, quien es la jefa del comando técnico en la actualidad y así sucedió”.

-¿Cómo te enteraste que había una posibilidad de representar a Perú en Los Juegos Panamericanos?

Una vez concretado el encuentro con la Sra. María, ella me comentó que la plaza de +78 Kg estaba libre en el seleccionado peruano de judo. De hecho, con mi inclusión sería la primera vez que el Perú presentaría un equipo completo en una competencia, pero en ese momento fue un comentario al aire.

Sin embargo, ella me dio acceso a la federación y a entrenar en el dojo (espacio destinado a la práctica de artes marciales).

Tuve problemas con los horarios de entrenamiento que no me permitió tener continuidad al principio. No tenía dinero, no comía y no tenía para los pasajes. Fueron días muy duros para mí, pero siempre conté con el apoyo de María y de Carlos.

Lima 2019: en la categoría de Judo +78 Kg el bronce es de Perú

Yuliana Bolívar fue una de las últimas atletas en colgarse una medalla en la edición de Lima 2019 y el país entero vibró con cada uno de sus combates que le permitieron ocupar un lugar en el podio de la categoría.

Ese domingo se levantó muy temprano, se duchó con agua helada y no desayunó por recomendación de su nutricionista. Pensar y visualizar cada movimiento que iba a ejecutar contra cada participante era lo que se repetía entre los pensamientos de Bolívar ese día.

“Siempre me cargo de muchos pensamientos positivos y siempre me visualicé ganadora. Para el primer combate estaba muy nerviosa, pero para el segundo me sentí mejor”, señaló.

Yuliana Bolívar en su último combate que le dio la medalla de bronce. Foto: La República.

La preparación que tuvo para llegar a Lima 2019 fue todo un desafío. Perder un sitial de honor por cometer algún error en el dojo le quitaba el sueño.

“Creo que es la primera vez que me siento en tan buena forma deportiva y segura del trabajo que voy a hacer. Yo pensaba en salir a ganar y si perdía no importaba porque yo estaba convencida de que di todo de mí”, dijo.

Al terminar el último combate contra la norteamericana, su entrenador la felicitó. Pero la joven de 29 años aseguró que pudo tener una mejor presentación.

-¿Qué pasó por tu mente cuando anunciaron que ganaste la medalla de bronce?

Cuando gané paso por mi mente todo lo que yo había pasado para poder vivir ese momento. Fue algo increíble. Logras el objetivo después de tantas caídas y ver a tantas personas coreando mi nombre y cantando “Cómo no te voy a querer…” era para llorar de la emoción. Definitivamente hasta el más insensible lloraría.

Bolívar recibiendo la medalla de bronce en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Foto: La República.

Me vinieron a la mente muchos episodios de situaciones fuertes que pasé en búsqueda de este sueño. Yo dejé mi trabajo, dejé de enviarle dinero a mis padres que están en Venezuela, terminé con mi pareja y no tenía familia aquí. Yo dejé todo apostando por algo que era perder o ganar.

Siempre le di gracias a Dios por darme la fortaleza, la entereza y la oportunidad. Fue un momento en que solo él (Dios) y yo sabemos todo lo que pasé, y luché para esto.

¿En qué momento te comunicaste con tus padres?

-Luego de conocer el resultado, pasaron unos 20 minutos y es allí que pude comunicarme con ellos. Mis padres estaban más alegres que yo, hasta tenían una bandera de Perú allá en Venezuela.

¿Qué tiene que hacer Yuliana Bolívar para llegar a Tokio 2020?

La judoca se recupera de una lesión de rodilla que sufrió en su último combate. Pero desde ya, está mentalizada en su participación en el Open Panamericano que se celebrará en República Dominicana en setiembre.

Judoca desea estar presente en Tokio 2020. Foto: La República.

¿Qué necesitas?

-Quiero hacer los puntos necesarios para clasificar a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, pero necesito auspiciadores para poder participar en competencias de alto nivel.

Me gustaría alcanzar esta nueva meta, es corto el tiempo porque hasta mayo hay posibilidades de clasificar.

La federación no deja de apoyarme y a los viajes que ellos decidan enviarme yo con gusto iré sin ningún problema, pero si me gustaría asistir a otros de gran renombre.

Hay una competencia en Abu Dabi y el otro es Osaka – Japón. Son competencias que al ganar te dan una cantidad de puntos como si se tratara del segundo lugar en unos panamericanos.

Yuliana Bolívar no olvida de donde viene

“Muchos dicen por ahí que yo no hablo de Venezuela en las entrevistas. En casi todas hablo de mi país porque es el lugar donde nací porque ahí están mis raíces y eso nadie me lo va a quitar”.

Ante la migración venezolana en Perú, Bolívar confesó que ve con mucho pesar que muchos de los extranjeros estén en condiciones precarias por las calles de Lima.

“Quisiera hacer algo por ellos, me gustaría en un futuro hacer un tipo de fundación que ayude no solo a venezolanos sino a cualquier persona que este desprotegida. Más que el tema de nacionalidades y el tema de fronteras, todos somos seres humanos y todos merecemos vivir en condiciones propias como para desarrollarte y ser útil dentro de la sociedad”, manifestó.

La judoca consideró que el ser peruano o venezolano no es algo que pueda distinguir el ser. Aseguró que la clave es actuar con amor, bondad, con mucho respeto y tolerancia, además de inculcar esos valores a los niños, quienes son el futuro.

Se confesó sentimental y soñadora y advirtió que el éxito no llega solo. Dijo que la tenacidad debe estar en el ADN de las nuevas generaciones de deportistas para lograr los objetivos trazados.

"Hay que ser fuerte para continuar ante las caídas" - Yuliana Bolívar. Foto: Virgilio Grajeda.

“Hay que ser fuerte para continuar ante las caídas. Yo soy muestra de que en la perseverancia y constancia está el éxito. Confieso que me la creí en todo momento contra viento y marea y por eso lo logré.

¿Si se puede?

Por supuesto que sí, pero trabajando mucho porque nada es gratis. Con lucha y con esfuerzo sí se puede.