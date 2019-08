Las duras palabras de Yoshimar Yotún hacia el pedido de no convocatoria de Paolo Guerrero

Yoshimar Yotún es uno de los referentes de la selección peruana. El volante del Cruz Azul opinó sobre los próximos amistosos de Perú, donde el combinado blanquirrojo enfrentará a Ecuador y Brasil en Estados Unidos. Yoshi también conversó con RPP sobre el pedido de Internacional.

“Paolo (Guerrero) es un jugador muy importante para su club y los de su equipo lo quieren en la semifinal de la Copa Brasil. Ellos están aprovechando que son partidos amistosos para pedirlo. La selección tiene el derecho de poder llamar a los jugadores, ojalá se resuelva pronto, pero Paolo es muy importante para la selección”, comentó Yoshimar Yotún.

El volante de la selección peruana también indicó su postura sobre ser llamado a la blanquirroja. “Es una fecha FIFA no hay partido de liga, entonces sería bueno estar con todo el grupo si es que estoy en la lista de convocados, yo siempre quiero estar con mi selección, estoy feliz de vestir esa camiseta, cada vez que me la pongo trato de dar lo mejor”, afirmó Yoshimar Yotún.

Sobre los amistosos de la selección peruana, Yoshimar Yotún concluyó que habrá un duelo muy especial ante Brasil. “El partido contra Brasil no me lo quiero perder, está fresco lo que fue la final de la Copa América, está esa espinita de no haberle ganado en la fase de grupos y en la final”, aseveró el volante de la selección peruana.