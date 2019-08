Juegos Parapanamericanos: Corre tras su sueño

Por: Jonathan Ruiz Román

Perder la vista no frenó sus sueños, fue el impulso a la carrera más importante de su vida: representar al Perú en una pista atlética. Lourdes Aquije Solano nos representará en los 100 y 200 metros de atletismo en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019. La República fue en su búsqueda a la Villa Militar de Chorrillos, donde a pocos días de la iniciar la competencia intensifica su entrenamiento. Ella junto con otros paratletas no dan tregua y son exigidos con trabajos sobre la pista y en el gimnasio, donde fortifican brazos y piernas.

Lourdes inició esta aventura inició cuando tenía 25 años, pero sus participaciones solo eran de tipo recreativas, pues solo participaba en maratones de 5 o 7 kilómetros. Tres años más tarde su pasión la llevó a otro nivel, cuando recibió la convocatoria para entrenar con la preselección. En abril de 2018 descubrió qué era la velocidad, la adrenalina capturó y encontró una segunda familia.

Ella correrá en la categoría T11, que alberga a paratletas con ceguera total. Ellos participan obligatoriamente con un cobertor sobre los ojos y una soga que une la mano del competidor con el de su guía. Lourdes perdió la visión a los 14 años por el uso prolongado de corticoides a raíz de una enfermedad autoinmune.

Bajo la planta de sus pies ya tiene dos campeonatos internacionales. El año pasado compitió en Barranquilla, Colombia y en abril de este año alistó maletas para participar en el Open Caixa de Brasil, un campeonato importante a nivel de Sudamérica donde logró hacer marca mínima para los Parapanamericanos.

“Descubrí que podía hacer algo más. Me pude plantear nuevos objetivos, realizar muchos sueños como representar a mi país en eventos internacionales”, cuenta Aquije.

El atletismo no fue el único deporte en el cual se sumergió Lourdes, pues antes de perder la visión se vestía de blanco y llevaba el cinturón de karate. Perteneció a un grupo infantil que la llevó a participar en el Campeonato Nacional Presidente de la República en el 2001, organizado por la Federación Peruana de Karate. Ahí destacó y cosechó una medalla de oro en modalidad kumite y el bronce en kata.

Lourdes empezó a estudiar Ciencias de la Comunicación en la Universidad Mayor de San Marcos en 2010, hoy es periodista. A la par de sus estudios superiores también hizo teatro, otra de sus pasiones. En la actualidad pertenece al grupo teatral Sinvergüenza, que alberga a personas con discapacidad visual en el Perú y es dirigido por el actor Lucho Cáceres. Ahora cuenta con un permiso, ya que su preparación para los Parapanamericanos implica estar 100% enfocada en la competición. Volverá a estar sobre las tablas en setiembre, indica.

Ellos son sus guías

Kevin Morales es quien guía a nuestra paradeportista en las competencias. Él corre a su lado y se mantiene unido con una pequeña cuerda que enlazan sus muñecas. Su trabajo consiste en orientar e ir dando detalles de los metros que faltan para cruzar la meta. “Mi guía es mi complemento en la pista”,

Pero no es su único guía, desde el otro lado de la vida terrenal, Leo la conduce en la pista atlética. Él fue su enamorado y también compartía la pasión por el paratletismo, sin embargo, falleció hace poco. “Nosotros teníamos la cábala de abrazarnos antes de empezar cualquier carrera y él me decía que yo era su mejor cábala”, confiesa Lourdes. “Ahora que ya no está, siempre pienso que no solo corro con Kevin, también lo hago con Leo en el corazón”. Sin duda nuestra paradeportista tiene más de un motivo para hacer historia en Lima 2019.

Parapanamericanos se inician hoy

Los Juegos Parapanamericanos Lima 2019 se inician hoy con el paratenis de mesa, que incluye a 10 clases de discapacidad por género, en el Polideportivo 3 de la Videna.

La jornada comienza desde las 10:00 a.m. y se jugará, en simultáneo, en 6 mesas, que involucra partidos de la clase 7 de damas y varones, así como la 4 masculina.