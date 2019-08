Sobreviviente de la tragedia del Chapecoense deja el club y ficha por Goiás

El brasileño Alan Ruschel, uno de los seis sobrevivientes del accidente aéreo en Colombia en el que murieron 71 personas, en su mayoría integrantes del club Chapecoense, jugará el resto de la temporada con el Goiás, de la primera división de la liga brasileña, según se informó este jueves.

En una emotiva despedida del Chapecoense, club al que llegó en 2013 y volvió en 2016, justo el año de la tragedia en la víspera de la final de la Copa Sudamericana frente al Atlético Nacional de Medellín, Alan Ruschel relató que afronta un nuevo reto en el cual demostrará que no depende de la piedad de nadie.

“El gran desafío que tuve en mi vida fue volver a jugar al más alto nivel y gracias a Dios que lo conseguí. Ahora tengo un nuevo desafío, demostrar que no dependo de la lástima de nadie y demostrarle a muchas personas en Brasil que no estoy en el fútbol por favor del Chapecoense", expresó Rushel.

El futbolista de 29 años llega cedido al Goiás por pedido expreso del técnico Ney Franco donde esperar recuperar la continuidad que había perdido en Chapecó. Ruschel, que ya estuvo bajo las órdenes de Franco en el Chapecoense, aceptó la propuesta para callar la boca de sus críticos.

“Ayudé al club a ascender a la Serie A Brasileirao, tuve participación en Sudamérica, fui campeón, estuve en la tragedia aérea. Desafortunadamente, para algunas personas, las cosas toman otra proporción. Mi viaje allí es callar a algunos de los que dicen tonterías, decir cosas que no deberían. Si alguna vez molesté a alguien aquí, no fue porque no trabajé. Por el contrario, me dirijo a dar lo mejor de mí aquí”, agregó el jugador que tiene contrato con Chapecoense hasta el 2020.

Alan Ruschel, quien sobrevivió junto al portero Jackson Follmann -a quien le debieron amputar una pierna-, el zaguero Helio Neto, dos auxiliares de vuelo bolivianos y el periodista Rafael Henzel, quien murió en marzo pasado de un infarto fulminante cuando jugaba fútbol, sufrió lesiones en la tibia, abdomen y una fractura en una vértebra, pero se llegó a recuperar y jugó el trofeo Joan Gamper contra Barcelona en 2017.