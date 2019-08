WWE Live Lima: Todo lo que debes saber del esperado regreso de las mejores superestrellas

SmackDown, que reúne a los mayores talentos y figuras de la WWE, regresa a Lima en una nueva edición para deleite de todos sus fanáticos. WWE Live Lima promete ser un espectáculo completo con los mejores luchadores del mundo, entre los que destaca la presencia del enmascarado Rey Mysterio, quien por primera vez tendrá una lucha en el Perú.

A continuación, te contamos un poco de la vida de los luchadores más famosos de WWE que prometen dar un gran espectáculo este sábado 24 de agosto en el Jockey Club (Puerta 4).

Trayectoria de algunas superestrellas que estarán en WWE Live Lima 2019

Kofi Kingston

Es el flamante campeón de la WWE en la marca SmackDown, tras vencer a Daniel Bryan en abril de este año en el evento WrestleMania 35 realizado en MetLife Stadium, Nueva Jersey. De esta manera, el ghanés se convirtió en el primer hombre nacido en África en ganar el título de WWE.

Roman Reigns

Exjugador profesional de fútbol gridiron estadounidense y, según dicen, la cara de la empresa de Vince McMahon, ya que ostentó el Campeonato de la WWE, Campeonato Universal de Raw, Campeonato Intercontinental, Campeonato de los Estados Unidos y el Campeonato en Parejas durante su carrera.

Samoa Joe

Luchador profesional de ascendencia samoana y dos veces Campeón de Estados Unidos. Primer ganador Dusty Rhodes Tag Team Classic con Finn Bálor. El año pasado ingresó a SmackDown derrotando a Sin Cara y en el evento Backlash 2018 perdió contra Roman Reigns, a quién se enfrentará en esta edición de WWE Live Lima.

Ricochet

Luchador profesional estadounidense que ha obtenido varios campeonatos durante su labor en la lucha libre. Se convirtió en el campeón del Campeonato de los Estados Unidos tras vencer a Samoa Joe en el evento Stomping Grounds en junio pasado. Pero fue derrotado por AJ Styles, quién le arrebató el título y con quién se enfrentará en WWE Live Lima.

AJ Styles

Se trata del flamante campeón de los Estados Unidos, tras vencer a Ricochet el pasado 14 de julio en una pelea estelar del evento Extreme Rules 2019 realizado en Filadelfia, Pensilvania. El Fenomenal también ha sido una de las caras de la promotora de lucha libre más importante del mundo, ya que fue campeón de la WWE.

Shinsuke Nakamura

Exluchador de artes marciales mixtas japonés, en la WWE ha sido dos veces campeón de Estados Unidos, dos veces campeón de NXT y ganador del Royal Rumble 2018. Es el actual campeón Intercontinental tras derrotar a Finn Bálor y mantenerse invicto tras enfrentarse a Ali en WWE SmackVille. Esa victoria lo convirtió en el segundo hombre, después de Chris Jericho, en haber ganado el Campeonato Intercontinental tanto de WWE como de IWGP, así como la primera superestrella de la WWE de origen asiático en ganar el título.

Rey Mysterio

Luchador latino, entrenado por su tío Rey Misterio Sr., aprendiendo el estilo basado en movimientos aéreos de la lucha libre mexicana que ha sido su marca. A lo largo de su carrera, el enmascarado ha sido campeón del título Peso Pesado del Mundo, campeón de la WWE, campeón Intercontinental, campeón de los Estados Unidos, campeón de los Tag Team Champions, campeón de Peso Crucero y ganador del Royal Rumble edición 2006.

Randy Orton

Luchador estadounidense 13 veces campeón mundial, nueves veces campeón de la WWE y campeón de la triple corona, por ostentar también los títulos de campeón en parejas de las marcas Raw y SmackDown. Recientemente, la Víbora derrotó a los miembros de The New Days con su famosa técnica RKO en la última edición de Smackdown Live en Toronto.

Charlotte Flair

Nueve veces campeona femenina de la WWE. Hija del recordado Ric Flair, 16 veces campeón mundial, es la única luchadora que ha ganado cuatro campeonatos femeninos diferentes en la empresa, así como la campeona femenina de SmackDown con el reinado más largo en la historia.

Matt Hardy

Miembro de la recordada dupla “The Hardy Boyz” junto a su hermano Jeff. Destacan sus reinados como campeón Hardcore, campeón Europeo, campeón de Peso Crucero de WWE, campeón de los Estados Unidos y, por supuesto, campeón en Parejas de la WWE. Vuelve al Perú para enfrentarse al “Ídolo” Andrade en una lucha sin cuartel.

Andrade

Luchador profesional mexicano, conocido como el “Ídolo”, siempre anda acompañado de su manager Zelina Vega. Mantiene una rivalidad en WWE con Rey Mysterio, tras sus últimos enfrentamientos en Raw como en Smackdown.

Luchas oficiales para WWE Live Lima 2019

Campeonato de la WWE: Kofi Kingston vs. Daniel Bryan w/Rowan

Campeonato de los Estados Unidos: Ricochet vs. AJ Styles

Campeonato Intercontinental: Ali vs. Shinsuke Nakamura

Street fight (pelea callejera): Roman Reigns vs. Samoa Joe

Rey Mysterio vs. Randy Orton

Braun Strowman vs. Elias

Kevin Owens vs. Drew McIntyre

Charlotte Flair vs. Ember Moon

Big E vs. Sami Zayn

Matt Hardy vs. Andrade

The Kabuki Warriors vs. Mandy Rose and Sonya Deville

Precios de las entradas para WWE Live Lima 2019