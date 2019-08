Guerrero se verá las caras con su ‘ex’

Por: Julio Estrada

La Copa Libertadores 2019 llega a instancias decisivas. Los cuartos de final empiezan hoy con presencia peruana, pues el Internacional de Paolo Guerrero visita a Flamengo en el Maracaná desde las 7:30 p.m. vía Fox Sports.

En medio de una verdadera telenovela por su presencia en la selección peruana o en la Copa de Brasil con el Inter, el ‘Depredador’ deberá concentrarse solo en sacar un buen resultado ante su exequipo. En el ‘Mengao’ saben de lo peligroso que puede ser el artillero blanquirrojo en el área y tomarán sus precauciones.

“Es un jugador diferente, tiene mucha fuerza, sostiene bien el balón, llega al área y no se pone nervioso, sabe cómo elegir el último pase. Sin duda es el futbolista más peligroso, será importante no dejarlo entrar en juego. Cuanto menos toque la pelota, mejor. Hay que estar atentos para no dejarlo girar. Quizás usar dos jugadores contra él será importante para que no tenga la oportunidad de anotar”, aseguró Filipe Luis, lateral izquierdo que llegó a Flamengo tras varios años en Atlético de Madrid.

Odair Hellmann, director técnico del ‘Colorado’, ha puesto todas sus fichas en el torneo continental, por lo que guardó jugadores en el último encuentro del Brasileirao. Además de Guerrero, Andrés d’ Alessandro, Marcelo Lomba y Nicolás López estuvieron ausentes en el duelo ante Fortaleza, y todo indica que hoy jugarían desde el arranque de las acciones.

El partido de vuelta se jugará el miércoles 28 de agosto en el Estadio Beira Rio de Porto Alegre, el ganador de esta serie se enfrentará al vencedor de la llave entre Gremio y Palmeiras en semifinales, por lo que ya está asegurado que la final tendrá, por lo menos, un equipo brasileño.