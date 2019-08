Excocinero de Ousmane Dembélé reveló cómo es la desordenada vida del jugador

Después de que el Barcelona informara hace dos días de que Ousmane Dembélé estará de baja alrededor de cinco semanas por una rotura fibrilar en el bíceps femoral del muso izquierdo, un antiguo cocinero del delantero francés habló sobre la vida desordenada que lleva por las malas influencias que le rodean.

Mickael Naya, el cuatro cocinero que despidió Ousmane Dembélé, brindó detalles de la “inmadura” vida del jugador asulgrana al diario francés Le Parisien. “Ousmane es un buen chico, pero no controla su vida. Vive constantemente con su tío y su mejor amigo, que no se atreven a decirle nada. Es una vida sacudida. Nunca he visto alcohol, pero no respeta para nada los tiempos de descanso, no hay ninguna estructura de alto nivel en su entorno”, señaló.

Dembélé que sufrió su sexta lesión en dos temporadas con el Barcelona, club que pagó 105 millones de euros por él en 2017 al Borussia Dortmund, intentó organizar mejor sus comidas de acuerdo a los partidos que tenía y la recuperación que debía llevar, pero nuevamente aparecieron las malas influencias.

"Cuando está sin sus amigos, Ousmane es completamente diferente. Es curioso, abierto, educado. Sin embargo, Ousmane y su entorno dicen que, de todas formas, recibirán críticas pase lo que pase. Les resbala. Son ricos. Les da igual”, concluyó Naya quien fue contratado por Dembélé el año pasado.

Antes de tener un problema con el agente, Ousmane Dembélé tuvo los mejores momentos de su carrera bajo el mando del chef Mickael Naya, de agosto a diciembre del 2018 donde el atacante de 22 años marcó siete goles en LaLiga y dos en la Champions League.