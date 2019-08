La inaudita confesión de De Rossi que lo vincula con Juan Román Riquelme [VIDEO]

El futbolista italiano Daniele De Rossi abrió las puertas de su intimidad y confesó una particular anécdota que está presente en su celular. La nueva figura ‘xeneize’ tiene un grupo de Whatsapp con compañeros en el que solo se habla de mediocampistas y tienen a un referente de Boca Juniors como protagonista principal.

“Me gustaría encontrarme con Riquelme. Tengo un grupo de WhatAspp en el que se habla sólo de fútbol. Con todos mis amigos. No sólo de fútbol, se habla sólo de mediocampistas. La foto del perfil del grupo es Riquelme atándose los botines”, contó Daniele De Rossi en una entrevista a Fox Sports desde Quito.

"Es un hombre distinto a lo que se puede encontrar en el fútbol de hoy y del pasado. Como mediocampista puedo solo admirar lo que hacía aunque somos dos tipos distintos, jugamos de manera distinta", continuó el 'tano' para el medio argentino.

“En mi vida solo vi un jugador con más calidad que Riquelme jugando de mediocampista y era Iniesta, que creo que es el mediocampista más completo, más fuerte del mundo… ¡de la historia! Al menos de lo que me puedo acordar yo. Él (Riquelme) es un ídolo para nosotros los italianos, lo conocen todos”, manifestó De Rossi.

La admiración por parte de Daniele De Rossi sobre Juan Román Riquelme no es la única. El ex As Roma reveló que su amigo Antonio Cassano (exfutbolista italiano) lo llamó para decirle que quiere conocer a ‘topogigio’.

“Me llamó Antonio (Cassano) también que quería conocerlo porque lo ama”, confesó el centrocampista italiano para la cadena televisiva internacional.