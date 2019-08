Selección peruana: Ecuador anunció la lista de convocados para duelo contra la Bicolor

La selección ecuatoriana dio a conocer este martes la lista de convocados para los amistosos de la próxima Fecha FIFA contra Perú (5 de setiembre) en Nueva Jersey y Costa Rica (10 de septiembre) en Cuenca.

Luego del fracaso de la Copa América 2019 que terminó con el cese de Hernán ‘Bolillo’ Gómez, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) decidió colocar a Jorge Célico como entrenador interino.

El actual director técnico de la selección sub-20 de Ecuador y coordinador de la sub 17, sub 15, fútbol femenino y fútbol sala, llamó a siete mundialistas de la Sub 20 y no citó a los seleccionados que habrían participado en el escándalo del piso 17 en un hotel en Brasil: Antonio Valencia, Alexander Domínguez, Robert Arboleda, Arturo Mina, José Quintero y Ayrton Preciado.

“Queremos que la selección se presente de nuevo frente a su gente para reformular la selección. Estos chicos (Sub 20) se han ganado la posibilidad de estar convocados, creemos que el futuro de la FEF lo debemos construir junto a esta generación muy buena de futbolistas", dijo Célico en conferencia de prensa.

En tanto, Francisco Egas, presidente de la FEF, ya había adelantado que un 70% de la selección ecuatoriana debía renovarse con miras a las Eliminatorias. “No solo por el acto de indisciplina sino porque vemos que futbolísticamente algunos ya no pueden aportarnos más de lo que han dado”, expresó.

Lista de convocados de Ecuador para los amistosos contra Perú y Costa Rica

Arqueros: Pedro Ortiz, Johan Padilla y Brian Heras

Defensas: Marcos López, Jhon Espinoza, Darío AIMAR; Xavier Arreaga, Diego Palacios, Cristian Ramírez, Jackson Porozo y Féliz Torres

Volantes: José Cifuentes, Fernando Gaibor, Jhegson Méndez, Junior Sornoza, Alexander Alvarado, Romario Ibarra, Gonzalo Plata, Jonathan Borja, Erick Castillo, Julio Jhojan.

Delanteros: Bryan Angulo, Leonardo Campana y Enner Valencia.