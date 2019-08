PSG al Barcelona: “Estamos abiertos a una cesión por Neymar, pero con condiciones”

No es un secreto que Neymar quiere ir al Barcelona, su exclub que es la prioridad ante las millonarias ofertas del Real Madrid y Juventus. Sin embargo, la cesión de Philippe Coutinho del cuadro culé al Bayern Munich y la lesión de Ousmane Dembélé imposibilitan la opción de intercambio de futbolistas que proponía la entidad azulgrana.

La posibilidad más cercana para que Neymar regrese al Barcelona tras dos temporadas es que el presidente Josep Bartomeu presente una propuesta al PSG de cesión con opción de compra al final de temporada. En ese sentido, el conjunto de la capital francesa reconoce que no descarta esa elección, según publicó el diario ‘L’Équipe.

“Estamos abiertos, pero la cuestión no es el montaje, sino que se satisfagan las condiciones financieras pedidas”, indico una fuente del PSG al mencionado diario. En las oficinas del vigente bicampeón de la Ligue 1 ronda la posibilidad de que acepten la cesión ante el dinero que piden por Neymar.

Sin embargo, "Le Parisien" cree que no será aceptada porque el PSG y Barcelona porque no hay confianza entren los dos clubes implicados. Además, el mandamás del PSG, Nasser Al-Khelaïfi ha transmitido la idea de que no venderá a Neymar si no recibe mucho dinero a cambio.

El PSG ha tasado a Neymar en 300 millones de euros con el objetivo de recuperar los 222 millones que pagó hace dos años para traerlo desde el Camp Nou. Pese a que es consciente de las dificultades para su traspaso, su representante sigue escuchando ofertas de otros clubes.