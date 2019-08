Natalia Málaga a Karla Ortíz: “Lo que dijo es absurdo” [VIDEO]

Luego de las fuertes revelaciones que tuvo Karla Ortiz contra la Federación Peruana de Vóley y las condiciones en las que entrenó la selección nacional previo a su participación en los Panamericanos Lima 2019, Natalia Málaga volvió a referirse al tema con la firmeza que la caracteriza.

La actual entrenadora de la división menor de Perú expresó su desacuerdo con Karla Ortíz y señaló que lo dicho por la voleibolista de la selección peruana es absurdo.

“Karla no debió decir eso. Justamente en un momento en que la situación de los resultados no era buena. Hay mucha gente, lógicamente, que la apoya, pero no nos tratan mal”, atinó en primera instancia Natalia Málaga para Movistar Deportes.

"Uno se tiene que acoplar a lo que tiene tu país, el Perú es así, estamos en el Perú, no estamos en Europa. Porque en Europa, te aseguro, que también deben de pasar dificultades, adversidades que tu tienes que luchar contra eso para sacar a tu equipo adelante", continuó la exreferente de la delegación nacional.

“No esperes que te den nada a cambio. Yo estoy por nada a cambio, pues no pido agua. Cancha tenían, tienen carro, tienen para echarle gasolina, no me vas a decir que no puedes desviarte cinco cuadras para entrar a tu cancha de entrenamiento. Es absurdo lo que ha dicho Karla”, acotó la entrenadora de vóley.

“Me da mucha pena porque ha tenido mucha gente que la ha apoyado, pero han apoyado algo malo”, enfatizó Natalia Málaga para el medio local.