Futbolista es expulsado y niño lo consuela fuera de la cancha [VIDEO]

Mediante las plataformas de Facebook y Twitter se conoció la emotiva historia de un jugador juvenil invadido por el llanto y consolado por un niño luego de ser expulsado de un partido sub-18 entre Universidad Católica vs. Sporting Cristal.

Ecuador es sede de la Copa Mitad del Mundo, campeonato juvenil, en el cual el lado deportivo quedó de lado para dar paso a una conmovedora imagen, en la que dos rivales se unen en un gesto de caballerocidad iniciado por un menor de las filas del Independiente del Valle.

El encuentro estaba a favor del club peruano, y en uno de los momentos más tensos, el equipo de chileno pierde a uno de sus elementos por una fuerte falta. La expulsión provocó que el juvenil saliera en medio de llanto y descontrol, sin embargo, la imagen que más resaltó llegó minutos después.

Pues, a pesar de no estar dentro del duelo, uno de las canteras menores del Independiente se acercó al futbolista para consolarlo, siendo captado por uno de los asistentes que no dudó en publicar el video en Facebook.

“Un chico de sub 14 de Independiente del Valle se sienta junto a él, lo abraza y consuela. No lo deja hasta que se tranquilice. Esto no es sólo fútbol”, expresa la cuenta del club ecuatoriano, que hizo hincapié al emotivo gesto.

El encuentro terminó a favor de Sporting Cristal, y luego de vencer a la U Católica, Gremio de Porto Alegre y Atlético Nacional de Medellín, clasificó a los cuartos de final de la Copa Mitad del Mundo.