WWE Raw tonight EN VIVO ONLINE: sigue las incidencias del inicio de ‘King of the Ring’

SIGUE AQUÍ WWE Raw tonight EN VIVO | ONLINE | EN DIRECTO el comienzo de ‘King of the Ring’ este lunes 19 (7:00 pm. hora peruana) vía FOX Sports 2. La República te ofrecerá el MINUTO a MINUTO de este magno evento desde el ‘XCEL Energy Center in Saint Paul’ de Minnesota.

La transmisión de WWE Raw estará a cargo de Fox Sports 2 en nuestro país. Asimismo, La República ha preparado una cobertura especial para informarte todos los pormenores del inicio de ‘King of the Ring’.

WWE le da, nuevamente, la bienvenida al torneo ‘King of the Ring’. El campo donde 16 hombres pelearán por quedarse con el trono.

‘King of the Ring’ se divide entre las superestrellas de “Monday Night Raw” y “SmackDown Live”, y los cruces estarán en los dos shows durante las siguientes semanas, probablemente, terminando en el mes de septiembre.

Sami Zayn contra Cedric Alexander y Cesaro vs. Samoa Joe serán los combates de Raw este lunes por la noche. Mientras que, Apollo Crews vs. Andrade y Kevin Owens vs. Elias se llevará a cabo en SmackDown el martes.

Este certamen es una posibilidad para que WWE demuestre que puede mostrar peleas de lucha libre de altísimo nivel y potencialmente mejorar los perfiles de algunas superestrellas de esta empresa.

WWE King of the Ring 2019: el análisis de Sobre las Cuerdas

El podcast de La República sobre lucha libre, ‘Sobre las Cuerdas’ analizó el posible resultado de este torneo, además hizo un repaso histórico por todas sus ediciones y ganadores. Escúchalo a continuación.

WWE Raw tonight: horario para ver ‘King of the Ring’

Perú: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

México: 7:00 p.m.

Bolivia: 8:00 p.m.

Paraguay: 8:00 p.m.

Chile: 8:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Uruguay: 9:00 p.m.

Brasil: 9:00 p.m.

España: 2:00 a.m. (20 de agosto)