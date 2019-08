El drama que atravesaría Luis Advíncula en el Rayo Vallecano [FOTOS]

Rayo Vallecano vuelve a tener rodaje en la Segunda División de España, sin embargo, el peruano Luis Advíncula no corrió con la misma suerte al no ser considerado en el once inicial y quedarse en la banca en la primera fecha del torneo, ¿el motivo? Decisión del entrenador.

Con la ausencia del lateral derecho de la selección peruana, el club de Vallecas empató 2-2 ante el Mirandés, debido a la decisión del entrenador Paco Jémez, quien prefirió tener al exjugador de Tigres en la lista de suplentes.

De acuerdo con el portal dedicado al equipo español, Unión Rayo, el estratega de la franja no puede depositar toda su confianza en Advíncula por las reacciones del peruano en la temporada pasada, en la cual el equipo del Bolt peruano perdió la categoría de la Liga Santander.

“Advíncula sigue sin convencer a Paco Jémez”, titula el medio mencionado, para luego agregar “Que sea suplente de Tito no es algo nuevo. Esto ya ocurrió la temporada pasada en LaLiga Santander a raíz de la expulsión del peruano en San Mamés”, explicó.

Y es que, el Rayo Vallecano desembolsó tres millones de dólares por tener a Advíncula en sus filas, por lo cual se creyó que la cuantiosa cantidad era un claro indicio que sería elemento fijo en su escuadra.

Una de las razones que habría dado el comando técnico es tarde incorporación de Luis Advíncula a la pretemporada del equipo, aunque el motivo que más fuerza tendría la falta de convencimiento al DT Paco Jémez.