Deportista chilena pide dinero en las calles para representar a su país [VIDEO]

Una fuerte escena ha generado gran impacto en el deporte chileno y en redes sociales como Facebook. Sofía Rojas Mangini, seleccionada nacional de handball playa, fue captada pidiendo dinero en las calles de Iquique para poder sumarse a la concentración de ‘La Roja’.

Según reveló la propia deportista al medio “Soy Iquique”, no cuenta con el dinero suficiente para costearse el viaje y la estadía en Santiago, donde debe entrenar junto al resto de seleccionadas.

“Estoy pidiendo colaboración porque yo soy seleccionada de handball playa, pero me acaban de seleccionar en las categorías Sub 19 y Sub 21 del balonmano tradicional. Hace pocos meses regresé de un torneo de playa, entonces mis padres no tienen el dinero suficiente para apoyarme”, señaló.

Sofía Rojas Mangini admitió que acudió a diversas instituciones deportivas para que la ayuden, pero estas no pudieron atenderla. “Es mucha la burocracia y muchos documentos. Siempre deben hacerlo a través de un club y yo estoy sola aquí en Iquique”, agregó la deportista chilena.

Fue por ese motivo que decidió salir a las calles. “...tratar de arreglármelas yo misma y me fui a la Avenida Héroes de la Concepción y a los semáforos a pedir ayuda”, contó.

Esta historia no tardó en hacerse viral en Facebook, lo que generó que el Ministerio del Deporte de la Región de Tarapacá esclarezca lo sucedido.

En relación a la situación vivida por la deportista iquiqueña Sofía Rojas Mangini, queremos informar a la comunidad de #Iquique lo siguiente: #ChileCompite @MindepChile @INDChileOficial pic.twitter.com/EABmNVfmSI — Mindep Tarapacá (@MindepTarapaca) August 18, 2019

“Es importante aclarar que el Ministerio del Deporte, a través del IND, financia a los deportistas a través de los recursos que solicitan las Federaciones. Nos contactamos con la Federación de Balonmano para ver el caso de la deportista Sofía Rojas y ellos manifestaron su mejor disposición para resolverlo a la brevedad”, se puede leer en el comunicado que emitió el organismo chileno vía Facebook.

“Serán ellos quienes hagan la compra del pasaje para que la deportista pueda participar en el concentrado”, finaliza el escrito.