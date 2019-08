Cristian Benavente reveló cuál es su propósito en la Ligue 1: “Mi objetivo es triunfar aquí”

Cristian Benavente se mostró con la mentalidad positiva al ser consultado sobre la etapa que atraviesa con el Nantes FC, club en el cual apunta a llegar a su mejor versión, aprovechando que regresa a una de las ligas más competitivas del mundo.

“La verdad es que estoy muy contento por volver a Europa, estar en una de las grandes ligas es un paso importante en mi carrera y también una gran oportunidad para lo que venga de cara al futuro. Estoy con ganas de empezar la temporada y de disfrutar del fútbol”, expresó el Chaval a AS.

Además, el canteriano de Real Madrid aseguró que u meta principal es conquistar el campeonato francés. “Primero quiero ir paso a paso, pero sería muy bonito tener un gran impacto en este club. Mi objetivo es triunfar aquí y haré todo lo posible para que así sea”, manifestó Cristian Benavente.

En cuanto a las comparaciones con el ritmo que tuvo en el Pyramids FC aseguró que no le costará volver al nivel del viejo continente. “El fútbol en Egipto es bastante lento y en los últimos 30 metros hay muchos más contactos ya que, al haber menos movimientos, hay menos espacios también. Pero yo ya había jugado mucho tiempo en Europa, será simplemente recordar a través de los entrenamientos el ritmo de juego europeo y con los partidos eso se coge muy rápido”, declaró.

Asimismo reveló cuál es la posición en la que se siente más cómodo, sin embargo, considera que puede adaptarse a las órdenes de su entrenador y hacer una gran labor en la función que le indiquen.

“Yo siempre he jugado detrás del punta en un 4-4-2, con un punta ofensivo y un segundo delantero. Si a mi me dieran a elegir, yo elegiría este sistema. No se todavía que utilizará el entrenador, pero me puedo amoldar a cualquier sistema. Como ya te he dicho antes, mi objetivo es ayudar en lo máximo posible al equipo”, agregó.

Finalmente se celebró la llegada de Miguel Trauco a la Ligue 1, pues considera que es beneficioso para la selección peruana. “Todo lo que sea darse a conocer alrededor de las grandes ligas, creo que es muy positivo para el fútbol peruano y también para la selección. Será bueno para el país ver a varios de sus mejores jugadores defendiendo a su país por todo el mundo”, sentenció.