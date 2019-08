UFC 241: Nate Diaz lanza reto directo a Jorge Masvidal

UFC 241 fue uno de los mejores eventos del año, Paulo Costa consiguió la victoria más importante de su carrera sobre Yoel Romero, Stipe Miocic recuperó el campeonato mundial pesado con un tremendo TKO sobre Daniel Cormier y Nate Diaz hizo su regreso triunfal al octágono al vencer a Anthony Pettis.

Pero la acción no se quedó en el octágono sino que también se trasladó a las afueras. En su entrevista post victoria, Nate Diaz fue consultado sobre su continuidad en la empresa, ya que estaba regresando después de una ausencia de 3 años.

El oriundo de Stockton, California, lejos de apuntar a una tercera pelea con Conor McGregor o a un combate titular ante Kamaru Usman, demostró que está de vuelta para afrontar nuevos retos y apuntó sus palabras al peleador de raíces peruanas Jorge Masvidal.

“La razón por la cual me alejé era porque todos [los rivales] apestaban y no había nadie para pelear. Este título [de hombre más malo del planeta] lo quiero defender contra Jorge Masvidal, él tuvo una buena pelea. Todo el respeto para él, pero ya no hay gangsters en este deporte. Sé que Masvidal es un gangster, pero no es un gangster de la Costa Oeste”, señaló Diaz.

Jorge Masvidal consiguió notoriedad mundial en su último triunfo ante Ben Askren. Con un rodillazo a los 5 segundos de iniciado el combate, ‘Gamebred’ instauró un nuevo récord logrando el KO más rápido en la historia de UFC. Tras esta victoria, su nombre estuvo orbitando la escena titular en la división welter, no obstante, al parecer deberá pasar primero por encima de Nate Diaz.