Natalia Cuglievan ganó medalla de plata en Campeonato Mundial de Waterski [VIDEO]

La reina del esquí. Natalia Cuglievan sigue invencible, luego de conseguir una medalla de oro en los Juegos Panamericanos 2019 que se efectuaron en el Perú. Ahora, nuestra compatriota acaba de salir subcampeona del torneo Mundial de Waterski.

Cuglievan se apropió de la presea de plata en el Campeonato Mundial de esquí acuático IWWF 2019 que se desarrolló en Malasia. La atleta nacional compitió contra 28 participantes e hizo un puntaje de 9.570 en la ronda final.

Nuestra deportista solo fue superada por su similar estadounidense Anna Gay, quien recuperó la medalla dorada que obtuvo por última vez en el 2015, tras sumar 10.530 puntos.

Natalia Cuglievan es una de las exponentes más destacadas dentro de su rama deportiva. En los Juegos Toronto 2015 también se quedó con el primer puesto en esquí acuático modalidad figuras y a principios de esta campaña ganó los Juegos Sudamericanos de Rosario.

En los Juegos Lima 2019, Cuglievan logró batir su marca personal tras dos años sin conseguirlo. “Ha sido complicado. Me he concentrado muchísmo. He estado super determinada para hacer lo mejor que puedo", comentaba la atleta peruana tras la obtención de la presea de oro.

“Les digo que sí se puede. No se dejen vencer por los nervios porque es un gran honor representar al Perú”, manifestó tras la hazaña en Lima 2019 Natalia Cuglievan.