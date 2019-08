Benoit ‘Piccolo’ Clemente fue recibido como héroe en Huanchaco

Por: Julio Estrada

Cuando Benoit Clemente ganó la medalla de oro en Lima 2019, sabía que se trató de un logro que no hubiera podido conseguir sin el apoyo de su familia, amigos y seguidores, sin embargo, luego de las celebraciones, entrevistas y conferencias de prensa le quedaba una tarea pendiente, volver a la tierra que lo vio correr sus primeras olas.

Huanchaco recibió como héroe nacional a su hijo pródigo. Apenas ‘Piccolo’ pisó el aeropuerto Carlos Martínez de Pinillos, las trompetas y los tambores empezaron a sonar para, a ritmo de marinera, darle la bienvenida al campeón peruano de longboard.

“Feliz de estar en Huanchaco, han sido los mejores juegos Panamericanos de toda la historia. No nací aquí, nací en Cajabamba, pero me críe en Huanchaco y conocí a toda esta linda gente y yo feliz de compartir la historia de los caballitos de totora en mis viajes por el mundo. Seguiré entrenando para conseguir un nuevo título mundial”, aseguró ‘Piccolo’ mientras los regalos no paraban de llegar.

Pero los homenajes solo estaban empezando. En horas de la tarde del sábado, el alcalde provincial de Trujillo, Daniel Marcelo, presidió una ceremonia en la que declaró “Hijo Ilustre” al surfista nacional, además de entregarle un cheque por la suma de 10 mil soles para que continúe con su preparación deportiva en busca de más triunfos para nuestro país.

“Luchen por sus sueños, el camino es largo pero la recompensa es grande. Solo me queda agradecer a todos los presentes y en especial al alcalde provincial por la entrega de este reconocimiento. Quiero seguir representando a mi país”, declaró Clemente.

Sabía que...

Coloso. Además de ganar el oro en Lima 2019, Clemente es tricampeón mundial de longboard en 2013, 2015 y 2019.

Reconocido. En el año 2017, ‘Piccolo’ recibió los laureles deportivos, en el grado de Gran Oficial.

Premio. ‘Piccolo’ se hizo acreedor de un cheque por 10 mil soles para seguir su preparación.