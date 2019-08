Angélica Espinoza: “Nunca pierdan sus sueños”

Por: Milagros Crisanto

Angélica Espinoza no les teme a los retos. Y es que a sus 21 años puede jactarse de ser campeona parapanamericana en el 2018, haber obtenido el cuarto puesto en el Mundial de Parataekwondo (-44 kg) Londres 2017 y ser la mejor parataekwondista panamericana. “He aprendido con el paso del tiempo que siempre hay obstáculos, puedes perder los brazos, las piernas, pero no debes perder tus sueños”, palabras que hoy repite sin cesar la abanderada de la delegación nacional de los sextos Juegos Parapanamericanos Lima 2019.

¿Qué significa para ti ser la abanderada en los Juegos Parapanamericanos?

Es una gran responsabilidad, no es cualquier cosa. Estoy representando a todos los paradeportistas del Perú y eso ya me obliga a sacar el mejor puesto en el podio. Ser parte de este equipo y que los juegos se hagan acá ya es una presión bastante grande, espero asimilarlo bien y que no me juegue en contra.

¿Desde cuándo practicas parataekwondo?

En mayo del 2017 me inicié en el parataekwondo y mi primera medalla fue la de oro en el Campeonato Costa Rica en el 2017, en el 2018 medalla de plata en Estados Unidos en los Panamericanos de Taekwondo.

¿Alguna vez te sentiste diferente por tu discapacidad?

Mi discapacidad es congénita, nací sin la falta de extremidad del brazo izquierdo. Me siento bien, soy como cualquier persona, incluso cuando salgo a entrenar. Lo hago en doble horario y me traslado como una persona convencional en el tren eléctrico sin ningún problema por mi discapacidad.

Ya sabes lo que es subir a lo más alto del podio, ¿ese es el objetivo en Lima 2019?

Cuando recibí la medalla de oro me sentí super emocionada, era mi primer campeonato, no sabía nada de lo que era un evento a nivel internacional, fue mi primer viaje como seleccionada en Costa Rica. Es emocionante subir al podio y cantar el himno de tu país, es bastante gratificante y quiero repetirlo en mi país...

¿Es la primera vez que un equipo de parataekwondo estará en los Parapanamericanos?

Sí y espero que sea una gran oportunidad para demostrarle al país que no solo existen el fútbol y los deportes convencionales, sino que hay paradeportes donde las personas con discapacidad podemos ser iguales o mejores.

¿En casa eres la única deportista?

Sí, lo soy desde hace dos años que practico este deporte. Pienso en los Parapanamericanos, pero también en clasificar a los Juegos Paralímpicos Tokio 2020.

¿Algún consejo para los que te leen en este momento?

Para las personas que tienen una discapacidad les digo que no que se rindan, que practiquen deporte porque ayuda a mejorar la salud, la mentalidad, nos cambia totalmente, es un cambio de 360 grados.

Lista para la competencia

Angélica Espinoza subirá al tatami de los Juegos Parapanamericanos el 30 de agosto para competir en la categoría k44 de la división -49 kg.

El parataekwondo está regulado por la Federación Mundial de Taekwondo. Formará parte del programa paralímpico a partir de la edición de Tokio 2020.