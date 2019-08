Kroos y un descomunal disparo de larga distancia para el 2-0 del Madrid sobre el Celta [VIDEO]

Real Madrid encontró el segundo gol del partido contra el Celta en los pies del volante alemán Toni Kroos. El futbolista germano sorprendió con un disparo de larga distancia para decretar el 2-0 ‘merengue’ en Balaídos.

Real Madrid vs. Celta de Vigo EN VIVO: mira el gol de Toni Kroos por la Liga Santander 2019-20

Curiosamente, Toni Kroos marcó 5 de sus 14 goles con el Real Madrid frente al Celta (3 de ellos en Balaídos). Además, hizo un gol en Vigo vistiendo la camiseta de Alemania ante España en un partido amistoso que terminó 0-1.

El ex Bayern Múnich no anotaba desde el 7 de noviembre de 2018 (al Viktoria Plzen por Champions League) y no lo hacía por Liga Santander desde el 12 de mayo de 2018.