Directivo del Feyenoord define la postura del club sobre el futuro de Renato Tapia

El futuro de Renato Tapia ha sido una incógnita en todo el mercado de pases. La intención del jugador de la selección peruana es permanecer en el Feyenoord, sin embargo, los directivos consideran adecuada la venta de su pase.

Sjaak Troost, director deportivo del Feyenoord se pronunció sobre las opciones reales de Renato Tapia en el club holandés. Como se sabe, el futbolista de la selección peruana ha disputado todos los partidos en el inicio de la temporada. El ’13′ se ha ganado los aplausos de todos los fanáticos tulipanes.

“Parece un artículo muy atractivo y sigue regresando. No dije que (Renato Tapia) era un mal jugador de fútbol, ni dije que era una mala persona. Lo único que he dicho en interés del Feyenoord es que no puede ser que los jugadores se vayan por nada”, declaró Sjaak Troost para el canal de YouTube del cuadro tulipán.

“Sobre todo por lo que hemos pagado mucho dinero. Entonces solo creo que pude haberlo dicho de otra manera. Pero no cambio mi opinión”, comentó el director deportivo del Feyenoord sobre Renato Tapia.

“Pero también estoy aquí para el club, la importancia del club y eso es lo que más cuenta. Tengo que luchar por eso y no me hago popular con eso. Que así sea. La relación ha sido bien restaurada, pero debemos entrar en una discusión antes del final de este período de transferencia. Luego hablaremos sobre el futuro y eso puede ir en cualquier dirección", concluyó Sjaak Troost.