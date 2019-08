Manchester City vs. Tottenham EN VIVO en partidazo por la segunda fecha de la Premier League

Manchester City frente a frente ante Tottenham EN VIVO (EN DIRECTO ONLINE por ESPN) desde el Etihad Stadium HOY a las 11:30 a.m. (horario peruano) en la segunda fecha de la Premier League 2019. Recuerda que podrás seguir el minuto a minuto del compromiso vía La República.

Primera prueba de altura para el Manchester City: luego de un abrumador inicio de temporada, el vigente bicampeón se enfrenta al Tottenham, su primer rival del ‘Big Six’, el sábado en la segunda jornada de la Premier League.

Ganadores en el campo del West Ham (5-0) en la jornada inaugural, los 'citizens' no forzaron y destrozaron a los 'Hammers' gracias sobre todo a un triplete de Raheem Stering y a un festival de Riyad Mahrez. Pero contra los 'Spurs', Pep Guardiola espera más oposición.

“Sé hasta qué punto es bueno el Tottenham. Es el segundo mejor equipo de Europa”, advirtió el técnico ‘skyblue’ este viernes en rueda de prensa. “El Tottenham es de verdad, de verdad, un buen candidato (al título). Desde que llegué a Inglaterra, los ‘Spurs’ son verdaderos aspirantes cada temporada”.

El catalán lucha por encontrar la solución frente a su homólogo Mauricio Pochettino. El argentino sorprendió el curso pasado echando a Guardiola en cuartos de final de la Liga de Campeones.

Por tanto, los de Mánchester deberán estar muy atentos, todavía más luego de que el Tottenham empezara también muy en forma, con un doblete de su delantero estrella Harry Kane contra el Aston Villa en la primera jornada (3-1).

El principal rival del City, el Liverpool, visitará Southampton luego de su victoria contra el Norwich (4-1) en liga y su triunfo en la Supercopa de Europa ante el Chelsea el miércoles.

Pero Jürgen Klopp afronta un problema en la portería: su arquero titular, el brasileño Alisson Becker, se lesionó para varias semanas contra el Norwich y su sustituto, el español Adrián San Miguel, héroe en la tanda de penales de la Supercopa, sufrió un golpe en el tobillo en Estambul.

Con el tercer arquero, Caoimhin Kelleher, sin estar al 100%, el entrenador alemán podría recurrir al veterano Andy Lonergan (35 años), que jugó en tercera división la campaña anterior.

Fuente: AFP

Posibles alineaciones del Manchester City vs. Tottenham EN VIVO por la Premier League:

Manchester City: Ederson; Oleksandr Zinchenko, Aymeric Laporte, John Stones, Kyle Walker; Rodri, David Silva, Kevin De Bruyne; Raheem Sterling, Gabriel Jesus (Sergio Agüero), Riyad Mahrez.

DT: Pep Guardiola

Tottenham: Hugo Lloris; Danny Rose, Davinson Sánchez, Toby Alderweireld, Kyle Walker-Peters; Tanguy NDombélé, Moussa Sissoko, Christian Eriksen (Harry Winks), Erik Lamela; Harry Kane, Lucas Moura

DT. Mauricio Pochettino

Horarios del Manchester City vs. Tottenham EN VIVO por la Premier League:

Manchester City vs. Tottenham se enfrentan por la Premier League 2019, desde las 11.00 a.m. (hora peruana). A continuación, te presentamos el horario de este encuentro en los distintos países del mundo.

- México: 11:30 a.m.

- Perú: 11:30 a.m.

- Ecuador: 11:30 a.m.

- Colombia: 11:30 a.m.

- Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washington): 12:30 p.m.

- Bolivia: 12:30 p.m.

- Paraguay: 12:30 p.m.

- Chile: 12:30 p.m.

- Uruguay: 1:30 p.m.

- Argentina: 1:30 p.m.

- Brasil: 1:30 p.m.

- Inglaterra: 5:30 p.m.

- España: 6:30 p.m.

Manchester City vs. Tottenham EN VIVO: Canales del partido de la Premier League:

Si deseas seguir todos los pormenores del Manchester City vs. Tottenham por la Premier League EN VIVO, podrás recurrir a los siguientes canales de TV:

- Argentina: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Bolivia: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

- Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

- Chile: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Colombia: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

- Ecuador: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur

- Internacional: TalkSport Radio World

- México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

- Panamá: Flow Sports App, Flow Sports PL, Sky HD

- Paraguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- España: DAZN Spain

- Estados Unidos: NBCSports.com, Telemundo, SiriusXM FC, NBC, NBC Sports Live Extra App, Telemundo Deportes En Vivo

- Uruguay: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

- Venezuela: ESPN2 Andina, ESPN Play Sur