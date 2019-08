Juegos Parapanamericanos: La fiesta Lima 2019 continúa

Por: Jesús Yupanqui

A partir del 23 agosto ellos dejarán de caminar en silencio y eso los llena de emoción. Saben que en sus hombros tienen la gran responsabilidad de representar los colores patrios, pero no tienen miedo, pues esta vez cuentan con el apoyo de más de 30 millones de peruanos.

Precisamente, en representación de ellos, el presidente de la República, Martín Vizcarra, abrió las puertas de Palacio de Gobierno para recibir a los 139 paradeportistas que nos representarán en los Juegos Parapanamericanos Lima 2019, una cifra histórica para el deporte nacional.

En dicha ceremonia Vizcarra le entregó a la abanderada de la delegación blanquirroja, Angélica Espinoza, el pabellón nacional que flameará durante la ceremonia de inauguración de los Juegos

“La bandera nacional es el símbolo que representa a nuestro país. A partir de la próxima semana, ustedes darán su máximo esfuerzo para honrar al Perú”, señaló el mandatario. Sus palabras fueron una dosis de inspiración a los atletas, quienes aplaudieron sin cesar. Ellos saben que durante los Parapanamericanos está prohibido rendirse y juraron dejar hasta la última gota de sudor para poner en alto el nombre del Perú.

El presidente aprovechó la visita para felicitar a los paradeportistas por no rendirse ante las adversidades, asegurando que ese es el legado que dejará Lima 2019 al Perú. “Los Panamericanos fueron una alegría para la gente pese a que había mucho pesimismo, pues había gente que nos decía que no hiciéramos los Panamericanos ni los Parapanamericanos, que mejor se lo diéramos a otro país. Esa actitud es completamente contraria a la que muestran todos ustedes. Ante el pesimismo, la desidia de la gente que dice no se puede, estamos las decenas de millones de peruanos que decimos: Sí se puede, no hay reto que no podamos alcanzar”, acotó.

Por su parte, el presidente del Instituto Peruano del Deporte, Sebastián Suito, pidió a los paradeportistas seguir peleando por sus sueños.

“Demuestren que para ustedes no existen límites. Esta vez los reflectores van a estar apuntando a ustedes. Esta vez todo un país va a estar vibrando por su participación”. Ellos sueñan con hacer historia en estos Juegos Parapanamericanos.

Angélica quiere hacer historia

La abanderada de la delegación peruana, Angélica Espinoza, indicó que anhela ganar una medalla de oro en Lima 2019 y clasificar a los Juegos Paraolímpicos. “Estoy lista para representar a mi país. Me siento muy emocionada”.