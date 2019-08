FPF destituyó a Daniel Ahmed del cargo de Jefe de la Unidad Técnica de menores

Los fracasos durante su gestión fueron los contundentes argumentos para que la Federación Peruana de Fútbol (FPF) tomara la radical decisión de destituir a Daniel Ahmed del cargo de Jefe de la Unidad Técnica de Menores. El técnico argentino nacionalizado peruano tenía contrato hasta fin del año pero el directorio de la FPF decidió cortar el vínculo definitivamente, según informó el diario Líbero.

Las razones del cese fueron que Daniel Ahmed y su equipo de trabajo no cosecharon ningún éxito deportivo con categorías menores de la selección peruana a nivel sudamericano, teniendo como base el ‘Plan Centenario 2022’. De acuerdo al diario Líbero, la Junta Directiva oficializará su salida en la Asamblea de Bases que se realizará este viernes para aprobar los nuevos Estatutos con miras a las próximas elecciones.

La eliminación en la fase de grupos en el Sudamericano Sub 20 de este año y el séptimo lugar logrado de la selección peruana sub 23 en los Juegos Panamericanos Lima 2019 donde no se peleó por una medalla, terminaron por colmar la paciencia de los directivos de la FPF.

Daniel Ahmed fue elegido como Jefe de la Unidad Técnica de Menores por la FPF en el 2016 luego de haber logrado con Sporting Cristal el título nacional del 2014 y el subcampeonato del 2015.

La primera medición que hizo la FPF con el trabajo de Daniel Ahmed fueron los Sudamericanos sub 17 y sub 20 del 2017, donde ambas selecciones quedaron en el último lugar de sus respectivos grupos.

Dos años después, el estratega de 53 años decidió tomar el mando de la Sub 20 con el objetivo de clasificar al mundial de la categoría pero también quedaron coleros. La Sub 17 de Carlos Silvestri hizo una destacada participación en el campeonato de Ecuador aunque se quedaron fuera del mundial por diferencia de goles.

Los resultados de Daniel Ahmed como jefe de la Unidad Técnica de menores

Sudamericano Sub 15 2017 – cuartos con 8 puntos

Sudamericano Sub 17 2017 – últimos con 0 puntos

Sudamericano Sub 20 2017 – penúltimos con 2 puntos

Sudamericano Sub 20 2019 – últimos con 3 puntos

Sudamericano Sub 17 2019 – Quinto puesto con 13 puntos