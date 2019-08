Jean Pierre Rhyner fichó por histórico de España y no le cierra las puertas a la selección peruana

Jean Pierre Rhyner, defensor suizo-peruano, buscará llegar a la primera división de España tras fichar por el Cádiz FC de la Liga 123, donde también jugará el lateral derecho de la selección peruana, Luis Advíncula.

“Al principio fue un poco difícil porque viví en el hotel por los primeros días, luego toda la organización comenzó a buscar un piso y un automóvil. Desconectarme de Suiza y establecerme aquí en España ha sido bastante complicado", contó Rhyner, quien es el flamante fichaje del Cádiz FC.

Rhyner tendrá la facilidad del idioma para adaptarse, pues su madre es peruana. “Es positivo. Todavía tengo algunos problemas para hablar español y a veces cometo algunos errores, pero hasta ahora entiendo todo, lo que ayuda mucho”, comentó el defensor a Sport.CH, medio suizo.

“Recibí una oferta y la miré con mi agente y comenzamos las negociaciones, estoy convencido de que es un buen movimiento para mí”, comentó Jean-Pierre Rhyner, quien espera poder afianzarse en España.

“Tenemos que centrarnos en cada juego y obtener tantos resultados positivos como sea posible, así nos acercaremos a nuestros objetivos. Queremos estar seguros en los playoffs . El primer paso es afianzarme en lo personal, tener todos los minutos posibles y acostumbrarme a la nueva liga ", indicó Jean-Pierre Rhyner.

Sobre la posibilidad de jugar por Perú no cerró las puertas. “Jugué en la sub-20 y sub-21 de Suiza, pero antes jugué con la sub-20 de Perú. Ha pasado un tiempo desde que estuve en contacto con la selección peruana. Desde hace un año todo está abierto, no tengo que decidir y no debo porque Suiza es mi hogar, crecí allí y estoy agradecido por todo. Al mismo tiempo, Perú es mi segundo hogar, allí está mi familia”, comentó Jean-Pierre Rhyner.