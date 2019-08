El ‘Tigre’ se reunió con Miguel Trauco

Por: Jesús Yupanqui

Lo que se vivió en la Copa América debe servir de impulso para seguir confiando en el proyecto de Ricardo Gareca. El ‘Tigre’ es consciente de que aún debe seguir trabajando para encontrar el rendimiento óptimo que le permita a la Bicolor competir por un cupo al Mundial Qatar 2022, es por ello que en los amistosos ante Ecuador y Brasil, que se desarrollarán el 5 y 10 de setiembre en Estados Unidos, contará con sus mejores armas.

Como parte de su trabajo, decidió realizar una gira por Europa para conversar con los referentes de la selección peruana, pues entiende que es importante conocer la realidad de los jugadores y reafirmar su compromiso con la selección.

Tras visitar España, donde se reunió con Luis Advíncula, el ‘Tigre’ y Sergio Santín , su asistente técnico, viajaron a Francia para conversar con Miguel Trauco, quien radica en el Saint-Étienne de la Ligue 1. En esta ‘charla’, el estratega nacional le preguntó al lateral cómo se siente en su nuevo equipo y si se está adaptando a la dinámica de juego de la liga francesa. Trascendió que Ricardo Gareca decidió convocar al ‘Genio’ para los duelos amistosos, pese a que lleva una semana en su nuevo equipo.

Aprovechando su estadía en Francia, el entrenador nacional se reunirá con Cristian Benavente, jugador del Nantes FC. Finalmente, el ‘Tigre’ viajará a Holanda para conversar con Renato Tapia y Sergio Peña.

Por otra parte, el preparador físico de la selección peruana, Néstor Bonillo, se reunió con Alexander Callens en las instalaciones del New York City. Trascendió que el defensor habría pedido no ser convocado a los amistosos al igual que Paolo Guerrero. Otro caso similar es el de Luis Abram, pues Vélez habría enviado una carta pidiendo que el defensa no sea convocado, ya que lo necesitan para enfrentar la Superliga.