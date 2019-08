El empujón final para Christian Pacheco

Por: Julio Estrada

La mañana del 27 de julio del 2019 quedará marcada en la historia del deporte peruano en una de sus páginas más gloriosas. Treinta millones de compatriotas madrugaron para ver cómo dos atletas huancaínos sobrepasaban todas las barreras y le regalaban al Perú sus primeras medallas en los Juegos Panamericanos que, por primera vez, nos tocaba organizar.

No nos habíamos recuperado del triunfo de Gladys Tejeda, cuando un paisano suyo tomaba por asalto las pistas limeñas y, con un ritmo inalterable, se apoderaba de la punta en la maratón masculina, un liderato que no soltó hasta el momento de cruzar la línea de meta.

Christian Pacheco (26 años) no solo obtuvo la medalla de oro, destruyó por completo el récord panamericano y clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Nuestro fondista incluso se dio el lujo de tomar una bandera peruana, la cual lo acompañó en los últimos metros de la carrera, mientras saludaba y agradecía a la multitud que se congregó para ver su proeza.

Carrera con obstáculos

Luego de su inmortal carrera, Pacheco se colocó el estandarte nacional en la espalda y saludó a cuanto aficionado se le acercaba, se tomó fotos con los presentes y sonrío para las cámaras de televisión. Pocos conocen que muchas dificultades rodearon a nuestro fondista, obstáculos que pudieron haber marcado un final mucho menos feliz. “No me preparé al 100% por falta de apoyo. Por ejemplo, yo debí tener una preparación de tres meses con mi entrenador en Huancayo, y él solo me acompañó el último mes porque no tenía contrato”, contó el fondista ante el asombro de muchos.

Esta simple declaración expone una realidad en nuestro país. El apoyo al deporte de alto rendimiento continúa siendo una tarea pendiente para nuestras autoridades y el logro de Christian se vuelve mucho más meritorio. Con la medalla de oro brillando en su pecho, Pacheco aprovecha la atención del país para decir lo que antes escuchaban solo unos cuantos, para revelar un sueño y hacer un pedido que se vuelve necesario de atender.

“Mi sueño es ganar una medalla olímpica, pero yo solo no puedo lograrlo. El Gobierno y la empresa privada nos tienen que ayudar. Hago un llamado a todas las empresas privadas a que se sumen a este sueño. Les he demostrado en estos Juegos Panamericanos lo que puedo hacer”, manifestó con esa imperturbable mirada de esperanza.

Christian Pacheco sabe que su demanda podría tardar en llegar, pero él está seguro de que su solicitud es justa. “Estamos avanzando en el deporte, el Estado tiene que dar más apoyo a Huancayo, ahí tenemos atletas que estamos haciendo quedar bien al Perú”, concluye mientras sigue esperando ese segundo aire para terminar la maratón más importante de su vida, ese empujón que entre todos le podemos dar.

Para subir al podio de Lima 2019 le bastó el apoyo de su familia, una pieza fundamental en sus logros. Y es que mientras Christian conversa con los hombres de prensa, la pequeña Luciana Valentina de dos años corre de un lado a otro. “Ella también es una maratonista”, bromea Evelin, su madre y esposa de Christian, quien reconoce a Pacheco como un padre y compañero que se esfuerza cada día por lograr sus sueños.

Sabía que...

Olímpico. Pacheco llegó a la meta de la maratón de Lima 2019 en 2 horas, 10 minutos y 41 segundos, tiempo que le dio un cupo a los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Unidos. Christian entrena con su hermano Raúl, medallista de plata en Toronto.